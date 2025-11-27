Logo
Десять рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/desyat-rejsov-ushli-na-zapasnye-aerodromy-iz-za-ogranichenij-v-aeroportu-sochi-2
Десять рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Сочи
Фото t.me/aeroaer

В аэрогавани курорта сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил об этом в своем Telegram-канале в 10:50.

Временные ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период их действия десять самолетов, выполнявших рейсы в Сочи, ушли на запасные аэродромы.

«В данный момент формируется расписание для оперативного обслуживания всех воздушных судов. Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию», — сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили утром 27 ноября в Краснодарском крае. Сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в четверг около 8:00. В Сочи зазвучали сирены, оповещающие об угрозе атаки БПЛА.

После объявления беспилотной опасности временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Сочи. Около 10:30 из-за угрозы атаки БПЛА ограничили работу аэропорта Краснодара.

Читайте также: четыре частных дома и магазин пострадали при атаке БПЛА в Славянском районе.

