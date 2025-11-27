В аэропорту Краснодара утром 27 ноября ввели временные ограничения на полеты

В Краснодарском крае с 8:00 27 ноября действует опасность падения беспилотных летательных аппаратов.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы атаки БПЛА ввели в аэропорту Краснодара. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в 10:29.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в Telegram.

Аэропорт Краснодара работает с ограничениями из соображений безопасности — он принимает и выпускает самолеты только с 9:00 до 19:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили утром 27 ноября в Краснодарском крае. Сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в четверг около 8:00.

Следом за объявлением опасности временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Сочи. О введении ограничений пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в четверг в 8:05.

