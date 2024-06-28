В Краснодаре похоронили водителя BMW, упавшего с парковки ТРЦ в Краснодаре

В Краснодаре 27 июня похоронили 37-летнего Рафаэля Аракельяна, который 25 июня был за рулем иномарки, упавшей с третьего этажа парковки в ТРЦ «Галерея».

Похороны состоялись на Славянском кладбище Краснодара. Проститься с погибшим пришли сотни людей.

«Очень много народу было, очень! В основном мужчины. А венки несли и несли!» — рассказали работники кладбища.

По их словам, в месте, где похоронили Рафаэля Аракельяна, похороны проходят редко, так как мест тут почти не осталось. Но для водителя рухнувшей иномарки нашли отдельное место.

«Нет, родни его тут рядом нет. Чистенькое место», — добавили работники погоста.

После похорон на могилу мужчины принесли так много цветов, что почти не видно фотографии на кресте. Венки с лентами «от семьи», «от тети Нины», «от братьев с «Высоты»» (так называется реабилитационный центр для наркозавсимых, который основал Рафаэль Аракельян) и еще много от кого, пишет «КП»-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 25 июня с третьего этажа парковки ТРЦ «Галерея» упал автомобиль BMW X6. В машине находились три человека — 37-летний водитель, женщина-пассажир и 12-летний мальчик. Все они погибли. В СК возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Следователи полагают, что авария может быть связана с эмоциональным состоянием водителя, но версию о неисправности автомобиля и неслучайной неисправности тормозной системы не исключают. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя краевого ведомства Андрея Маслова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что водитель иномарки не пытался тормозить перед падением, а наоборот набирал скорость. Также стало известно, что водитель упавшей BMW в мае этого года отбывал административный арест за оставление места ДТП. Погибшая в иномарке женщина была на 4-м месяце беременности. По словам подруги семьи, мужчина и женщина часто ругались на тему установления отца ребенка, которого носила беременная.