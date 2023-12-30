Украина 30 декабря обстреляла центр Белгорода, погибли двое детей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 30 декабря в 15:10 сообщил об очередном обстреле ВСУ.

«ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадание в жилой сектор. Все подробности позже», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», накануне в результате массированного украинского обстрела Белгорода один человек погиб, четверо — пострадали. Среди четверых раненых — 10-летний ребенок. Кроме того, по поселку Уразово в Валуйском городской округе 29 декабря было выпущено 12 снарядов из РСЗО «Град».

Различные разрушения выявлены в 55 частных жилых домах, одной квартире, в двух зданиях хозсубъектов и на трех социальных объектах: футбольном манеже, центре досуга и частном дошкольном образовательном учреждении. Пострадали 27 автомобилей.