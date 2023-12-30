До 18 увеличилось количество жертв обстрела ВСУ центра Белгорода — МЧС РФ

Массированный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины объектов гражданской инфраструктуры Белгорода произошел 30 декабря.

В МЧС России вечером уточнили информацию о количестве погибших при украинской атаке на Белгород.

«В Белгороде количество погибших увеличилось до 18 человек, пострадали 111 жителей», — сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 30 декабря под обстрел со стороны ВСУ попал центр Белгорода. Эта атака принесла за собой самые тяжелые последствия за последние два года, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее сообщалось о 14 погибших, среди которых 3 ребенка, и о 108 раненых, из них 15 детей.

По данным Минобороны РФ по Белгороду били ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. При этом в МО уточнили, что средствами российской ПВО ракеты и большая часть снарядов были перехвачены. Последствия могли быть «неизмеримо более тяжелыми», сказали в оборонном ведомстве.