Гладков назвал последние цифры по жертвам, раненым и ущербу после обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 30 декабря обстрелы со стороны ВСУ принесли за собой самые тяжелые последствия за последние два года.

Глава региона отметил, что доложил об обстановке Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину.

После заседания оперштаба стало известно, что погибли 14 человек, из них 3 ребенка (ранее сообщалось о двух погибших детях при том же количестве жертв).

Ранены 108 человек, из них 15 детей. Среди них 5 детей и 12 взрослых — в тяжелом состоянии.

«Я искренне приношу самые глубокие соболезнования всем семьям погибших, понимаю, что нет таких слов, которые могли бы утешить это горе. Хочу сказать, что мы с вами и врагу не удастся уйти от возмездия», — сказал Гладков.

Из материального ущерба известно минимум о 100 поврежденных автомобилях. И большая часть уничтожена полностью — они выгорели дотла.

Повреждения выявили в 22 многоквартирных домах, большом количестве коммерческих объектов, торговых центрах, магазинах — здесь оценка ущерба еще продолжается.

«Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы. Мы все находимся на рабочих местах и занимаемся ликвидацией последствий. И принято решение об отмене массовых мероприятий на территории всех 9 приграничных муниципальных образований, плюс Белгород и Яковлевский городской округ», — заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Кроме того, в своем Telegram-канале Гладков добавил, что в Белгороде сейчас громко — слышно, как «на ту сторону» работают Вооруженные силы Российской Федерации.

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