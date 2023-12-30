МО РФ: по Белгороду били ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении

Киевский режим предпринял попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства, сообщает Министерство обороны России.

При этом в Минобороны уточнили, что средствами российской ПВО ракеты «Ольха» и большая часть реактивных снарядов Vampire были перехвачены. В случае прямого попадания кассетных ракет «последствия были бы неизмеримо более тяжелыми».

По городу в итоге попали несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха».

«Киевский режим, совершивший это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия. Подчеркиваем, что ВС России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным», — заявили в Министерстве обороны России.

Россия запросила заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода на 30 декабря в 23:00, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Кроме того, Россия потребовала присутствия постпреда Чехии, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к 18:00 30 декабря в МЧС России сообщили о 14 погибших и 108 пострадавших в результате украинской атаки на жилые кварталы Белгорода.

В Белгород направились следователи и криминалисты центрального аппарата СК РФ. Возбуждены уголовные дела об убийстве, покушении на убийство, умышленном уничтожении или повреждении имущества.