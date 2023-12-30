В Белгород направились следователи и криминалисты центрального аппарата СК РФ

Вооруженными формированиями Украины 30 декабря был обстрелян Белгород. Погибли и пострадали мирные жители, среди которых дети.

СК РФ возбудил уголовные дела об убийстве, покушении на убийство, умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Для оказания практической помощи глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Белгородскую область следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата ведомства.

Главная задача следователей — установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к 18:00 30 декабря в МЧС России сообщили о 14 погибших и 108 пострадавших в результате украинской атаки на жилые кварталы Белгорода.