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До 14 выросло число жертв при обстреле ВСУ Белгорода — 12 взрослых и 2 детей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-14-vyroslo-chislo-pogibshih-pri-obstrele-vsu-belgoroda-12-vzroslyh-i-2-detej
До 14 выросло число жертв при обстреле ВСУ Белгорода — 12 взрослых и 2 детей
Фото из соцсетей

В МЧС России уточнили информацию о количестве погибших при украинской атаке на Белгородскую область.

По уточненной информации, в Белгороде погибли 12 взрослых и 2 ребенка. Еще 108 человек пострадали, среди них 15 детей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Белгороде запущена единая горячая линия по номеру 122 для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших.

После массированных ударов ВСУ в Белгороде десятки пострадавших объектов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибших при обстреле Белгорода.

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