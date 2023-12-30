До 14 выросло число жертв при обстреле ВСУ Белгорода — 12 взрослых и 2 детей

В МЧС России уточнили информацию о количестве погибших при украинской атаке на Белгородскую область.

По уточненной информации, в Белгороде погибли 12 взрослых и 2 ребенка. Еще 108 человек пострадали, среди них 15 детей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Белгороде запущена единая горячая линия по номеру 122 для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших.

После массированных ударов ВСУ в Белгороде десятки пострадавших объектов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибших при обстреле Белгорода.