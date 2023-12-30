МЧС РФ: из-за обстрела ВСУ погибли 10 человек и 45 пострадали в Белгороде

Вооруженные силы Украины 30 декабря продолжили массированные удары по Белгородской области.

К этому часу известно о 10 погибших — 9 взрослых и 1 ребенке, а также 45 пострадавших — 41 взрослого и 4 детей, сообщает пресс-служба МЧС России.

В Белгороде запущена единая горячая линия по номеру 122 для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Москва выделила бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ и поможет с восстановлением города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня в Белгороде произошла большая трагедия. Бессмысленный жестокий теракт. Выражаю соболезнования близким и родным погибших», — написал Собянин в Telegram.

После массированных ударов ВСУ в Белгороде десятки пострадавших объектов: повреждены Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ, частные дома, магазины, машины.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 30 декабря в Белгороде запускали сирену воздушной тревоги.

В результате массированного украинского обстрела Белгорода 29 декабря вечером один человек погиб, четверо — пострадали. На следующий день обстрелы продолжились.