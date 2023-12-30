Все должны спуститься в укрытие: сирену ракетной опасности запустили в Белгороде

ВСУ 30 декабря продолжают обстреливать Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгороде запустили сирены, оповещающие жителей о ракетной опасности. Все граждане должны спуститься в укрытия.

«В городе запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие. Опасность сохраняется», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Под обстрел снова попал поселок Уразово Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, также повреждено около 20 частных домовладений. Повреждена ЛЭП, сообщил губернатор.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ВСУ 30 декабря обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие.