Мужчина погиб, четыре человека ранены после обстрела ВСУ Белгородской области

В результате массированного украинского обстрела Белгорода 29 декабря вечером один человек погиб, четверо — пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Один из украинских снарядов попал в частный жилой дом, в нем погиб мужчина.

Среди четверых раненых — 10-летний ребенок. У него осколочное ранение ягодичной области. Еще у одного мужчины осколочные ранения головы, у второго мужчины — контузия, у одной женщины — осколочное ранение височной области. Все пострадавшие доставлены в медучреждения.

Разрушения зафиксированы в десяти частных домах: выбиты окна, один из домов частично разрушен, также повреждены два автомобиля.

«Есть повреждение системы водообеспечения в Белгороде. Аварийные бригады на месте. Определяются места повреждений, после этого сразу начнутся восстановительные работы», — написал Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Кроме того, по поселку Уразово в Валуйском городской округе 29 декабря было выпущено 12 снарядов из РСЗО «Град». В этом населенном пункте никто не пострадал.

Различные разрушения — выбитые окна, посеченные фасады и заборы — выявлены в 48 домовладениях, в одном соцобъекте и в магазине. Повреждены 37 хозпостроек и 6 транспортных средств. Также была повреждена ЛЭП, электроснабжение уже полностью восстановлено.

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