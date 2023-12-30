Более 30 беспилотников ВСУ за ночь сбили российские ПВО в четырех регионах РФ
Происшествия
30.12.2023 08:58
В течение ночи 30 декабря пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа.
ВСУ пытались атаковать объекты на территории Российской Федерации — в Брянской, Орловской, Курской и Московской областях.
Дежурные средства ПВО уничтожили в воздухе и перехватили 32 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщает Минообороны РФ.
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