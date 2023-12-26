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Во время атаки на порт Феодосии погиб человек и еще двое пострадали

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vo-vremya-ataki-na-port-feodosii-pogib-chelovek-i-eshhe-dvoe-postradali
Во время атаки на порт Феодосии погиб человек и еще двое пострадали
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Украинские военные атаковали порт Феодосии в Крыму в ночь на 26 декабря. Там прозвучал сильный взрыв и началась детонация боеприпасов.

«К сожалению, в результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены», — написал в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов.

В результате атаки противника повреждения получили шесть зданий, в них выбило окна. В пункты временного размещения эвакуировали шесть человек. Остальных жильцов приняли родственники и знакомые.

Аксенов подчеркнул, что транспортная инфраструктура в Феодосии работает в обычном режиме. Ограничений по перевозкам пассажиров нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», местные жители услышали громкие хлопки в районе порта Феодосии, увидели клубы дыма и писали в соцсетях «море горит». С 2:30 до 3:42 был закрыт для проезда Крымский мост.

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