Аксенов сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии, оцеплен порт

Ночью 26 декабря местные жители услышали громкие хлопки в районе порта Феодосии, увидели клубы дыма и писали в соцсетях «море горит». С 2:30 до 3:42 был закрыт для проезда Крымский мост.

«Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены», — написал глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Сергей Аксенов сообщил, что держит ситуацию под личным контролем, призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

В свою очередь советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков призвал не выкладывать фото и видео с места вражеской атаки.

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