Силы ПВО сбили ракеты ВСУ над судостроительным заводом в Керчи

Украинские военные снова попытались атаковать территорию РФ вечером 4 ноября.

«В районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков», — написал в Telegram глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Он уточнил, что в результате ракетной атаки на Керчь никто не пострадал. Он призвал жителей и гостей Крыма соблюдать спокойствие и доверять информации только из официальных источников, сообщает RT.

В связи с работой ПВО в районе Керчи на время перекрыли движение автомобилей по Крымскому мосту — с 16:30.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в Telegram-канале «Крымский мост».

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