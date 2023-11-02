Силы ПВО уничтожили две воздушные цели над Ростовской областью

Система противовоздушной обороны на юге России сработала дважды днем 2 ноября.

Российские военные обнаружили в небе над Ростовской областью две воздушные цели противника и успешно уничтожили их — в 14:17 и 14:40.

«По уточненной информации, в результате работы системы ПВО поражены 2 воздушные цели. Разрушений на земле нет», — написал в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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