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Силы ПВО уничтожили две воздушные цели над Ростовской областью

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/sily-pvo-unichtozhili-dve-vozdushnye-tseli-nad-rostovskoj-oblastyu
Силы ПВО уничтожили две воздушные цели над Ростовской областью
Фото минобороны.рф

Система противовоздушной обороны на юге России сработала дважды днем 2 ноября.

Российские военные обнаружили в небе над Ростовской областью две воздушные цели противника и успешно уничтожили их — в 14:17 и 14:40.

«По уточненной информации, в результате работы системы ПВО поражены 2 воздушные цели. Разрушений на земле нет», — написал в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Читайте также: шесть украинских беспилотников уничтожили ПВО над Крымом и Черным морем утром 2 ноября.

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