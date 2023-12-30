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Кондратьев выразил соболезнования в связи с ударом ВСУ по кварталам Белгорода

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-udarom-vsu-po-kvartalam-belgoroda
Кондратьев выразил соболезнования в связи с ударом ВСУ по кварталам Белгорода
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Вооруженные силы Украины 30 декабря продолжили массированные удары по Белгородской области, в частности по центру Белгорода.

Известно о 10 погибших и 45 пострадавших  мирных жителях, среди которых дети.

«Сегодня киевский режим нанес удар по жилым кварталам Белгорода. Погибли дети, пострадали мирные жители. Это страшное и бесчеловечное преступление со стороны украинских властей в канун новогодних праздников. Выражаю слова поддержки всем белгородцам и глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Белгород, мы с тобой!»— написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным МЧС, в результате украинской атаки в Белгороде погибли 9 взрослых и 1 ребенок, 41 взрослый и 4 детей — пострадали.

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