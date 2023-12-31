До 24 выросло число жертв удара ВСУ по Белгороду

Актуальную информацию о последствиях массированного обстрела ВСУ жилых кварталов Белгорода опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По состоянию на 8:30 31 декабря известно о 24 погибших. По словам Гладкова, количество жертв увеличилось, так как судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Кроме того, еще один раненый скончался в больнице не приходя в сознание. За его жизнь до последнего боролись группы федеральных и региональных медиков.

«108 человек пострадали. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 соцобъектах. Установлены владельцы 53 поврежденных автомобилей. Работы по оценке ущерба продолжаются», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

Обстрел центра Белгорода — наиболее тяжелый, но не единственный за последние сутки в области. Прилеты зафиксированы в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах, а также в Валуйском, Грайворонском, Шебекинском городских округах.

Тем временем, в 10:43 в Белгороде снова запустили сирену ракетной опасности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 30 декабря Белгород попал под обстрел со стороны ВСУ. По данным Минобороны РФ, по Белгороду били ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивными снарядами Vampire чешского производства.

Ранее губернатор Гладков сообщал о 22 погибших и 109 раненых.