Ночью скончался в больнице: до 22 возросло число жертв атаки ВСУ в Белгороде

Об уточненном числе погибших в результате атаки ВСУ по жилым кварталам Белгорода 31 декабря сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К большому сожалению, у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Один из пострадавших скончался ночью в больнице. Я приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

В результате обстрела — 109 раненых. 25 из них — ранены тяжело, этих людей готовятся перевезти в федеральные клиники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 30 декабря Белгород попал под обстрел со стороны ВСУ. По данным Минобороны РФ, по Белгороду били ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивными снарядами Vampire чешского производства.

В Белгород направились следователи и криминалисты центрального аппарата СК РФ.