МЧС РФ: до 20 увеличилось число жертв обстрела ВСУ центра Белгорода

Массированный обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины произошел 30 декабря.

«В Белгороде количество погибших увеличилось до 20 человек», — сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 30 декабря под обстрел со стороны ВСУ попал центр Белгорода. Эта атака принесла за собой самые тяжелые последствия за последние два года, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее сообщалось о 18 погибших и о 111 пострадавших.

По данным Минобороны РФ по Белгороду били ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

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Гладков: до 21 возросло число жертв атаки ВСУ в Белгороде.

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