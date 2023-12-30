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МЧС РФ: до 20 увеличилось число жертв обстрела ВСУ центра Белгорода

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mchs-rf-do-20-uvelichilos-chislo-zhertv-obstrela-vsu-tsentra-belgoroda
МЧС РФ: до 20 увеличилось число жертв обстрела ВСУ центра Белгорода
Фото t.me/v_v_demidov

Массированный обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины произошел 30 декабря.

«В Белгороде количество погибших увеличилось до 20 человек», — сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 30 декабря под обстрел со стороны ВСУ попал центр Белгорода. Эта атака принесла за собой самые тяжелые последствия за последние два года, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее сообщалось о 18 погибших и о 111 пострадавших.

По данным Минобороны РФ по Белгороду били ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

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