Всей страной с вами: реакция в России на обстрел ВСУ центра Белгорода

Не менее 25 человек погибли в результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины 30 декабря. Пострадали более 100 человек, в том числе 15 детей.

Владимиру Путину сразу доложили об ударе ВСУ по Белгороду. Президент поручил направить туда группу МЧС и бригаду Минздрава вместе с главой ведомства Михаилом Мурашко.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

— Сегодня произошли самые тяжелые последствия за последние два года, которые принесли за собой обстрелы со стороны вооруженных сил Украины. Доложил об обстановке в городе президенту РФ Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину. Я искренне приношу самые глубокие соболезнования всем семьям погибших, понимаю, что нет таких слов, которые могли бы утешить это горе. Хочу сказать, что мы с вами и врагу не удастся уйти от возмездия. Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы. Мы все находимся на рабочих местах и занимаемся ликвидацией последствий. И принято решение об отмене массовых мероприятий на территории всех 9 приграничных муниципальных образований, плюс Белгород и Яковлевский городской округ.

После трагедии губернаторы российских регионов, депутаты, представители власти и СМИ выразили соболезнования погибшим при атаке ВСУ в Белгороде.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

— Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоров с Россией не будет. По его словам, будут «ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне, и Россия их примет». Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать свое население, чтобы потом под дулом пистолетов затащить в окопы и там добить. Каждый, кто еще слушает «банковых террористов», должен знать: Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу. Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей. Каждому, кто пытался уничтожить страну или ее народ, выписывала рецепт от расчеловечивания. Белгород — всей страной с вами!

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

— Очевидно, что террористический удар по Белгороду и гибель наших граждан — кровавое преступление бандеровских ублюдков от бессилия изменить что-то на фронте. Скорейшего выздоровления пострадавшим, сил родным и близким погибших. Мы — не они. Хотя, вероятно, какая-нибудь мразь, типа Зеленского, спит и видит, чтобы наши Вооруженные силы превратили центр Киева в подобие сектора Газа. Тогда проще будет клянчить новое оружие у своих хозяев. В пятницу российская армия нанесла серьезный ущерб военной и иной инфраструктуре неонацистского режима. Боевая работа будет продолжена. А у тварей, отдавших преступные приказы, земля будет гореть под ногами. С запада до востока той малороссийской территории, которую они пока еще контролируют.

Первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак

— «Единая Россия» окажет помощь жителям, пострадавшим в результате прицельного обстрела центра Белгорода. Наши волонтеры уже работают на улицах. Помогают медикам и спасателям, оказывают психологическую поддержку людям. В региональном исполкоме партии разворачиваем пункт помощи. Сюда можно будет обратиться за любой поддержкой — от продуктов питания и теплых вещей до бытовых вопросов. В штабе общественной поддержки временно такая помощь оказываться не будет, он тоже пострадал. Также окажем помощь городским властям в ликвидации последствий обстрела на улицах города. Соболезнования близким погибших и пострадавших. Этот теракт не останется безнаказанным.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Считаю это варварское нападение высшим проявлением цинизма и грубейшим нарушением прав человека. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим! Обратилась в международные органы с требованием осудить этот беспрецедентный факт нарушения международного гуманитарного права и принять меры к недопущению подобных ситуаций.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова

— Страшная трагедия в Белгороде. Нахожусь на связи с профильными ведомствами. В областной больнице, куда привезли пострадавших от обстрелов со стороны Украины детей, работает уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых. По информации на данный момент: четверо детей в реанимации в тяжелом состоянии. При необходимости детей направят в федеральные клиники. Подтверждены данные о гибели двух детей (на 18.00 по московскому времени). Соболезную близким погибших. И всем пострадавшим. Помочь белгородским медикам в проведении операций и лечении готовы травматологи из Республиканского травматологического центра ДНР, у них накоплен большой опыт работы с минно-взрывными травмами, как детскими, так и взрослыми.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

— Сегодня киевский режим нанес удар по жилым кварталам Белгорода. Погибли дети, пострадали мирные жители. Это страшное и бесчеловечное преступление со стороны украинских властей в канун новогодних праздников. Выражаю слова поддержки всем белгородцам и глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Белгород, мы с тобой!

Мэр Сочи Алексей Копайгородский

— Сегодня в Белгороде погибли дети и пострадали мирные жители. Накануне Нового года ВСУ жестоко ударили по жилым кварталам. Этому преступлению киевского режима нет оправдания. Выражаю слова поддержки всем белгородцам. Приношу глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших. Сочи скорбит вместе с вами.

Глава администрации ФТ Сириус Дмитрий Плишкин

— Выражаю глубочайшие соболезнования жителям Белгорода, который подвергся сегодня жестокой атаке. Погибли мирные жители, в том числе дети. Обстрелы мирных граждан демонстрируют истинное лицо терроризма. Скорбим о погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Белгородцы, с вами сегодня вся Россия! Сил вам.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко

— Киевский режим потерял человеческое лицо и удар по жилым кварталам Белгорода в канун Нового года тому подтверждение. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Город-герой с вами, белгородцы.

Мэр Москвы Сергей Собянин

— Сегодня в Белгороде произошла большая трагедия. Бессмысленный жестокий теракт. Выражаю соболезнования близким и родным погибших. Выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ. С Белгородом нас связывают тесные братские связи. При необходимости выделим необходимую помощь по восстановлению города.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев

— Чудовищные новости из Белгорода. Ракетный удар ВСУ по мирным жителям и жилым домам — настоящая подлость. Пострадали десятки человек, много жертв. Соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия. По поручению нашего президента в Белгород вылетела бригада минздрава, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим. Подмосковье тоже с вами. Мы обязательно поможем всем, кому потребуется наша поддержка.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

В знак поддержки жителей Белгородской области приняли решение отказаться от запланированного на 31 декабря ночного концерта на Дворцовой площади. За полдня я получил десятки сообщений от жителей с такой просьбой, и, уверен, что весь Петербург поддержит это решение. Все детские праздники на каникулах пройдут согласно расписанию, никто не отнимет праздник у наших детей. Переговорил с губернатором Белгородской области, предложил всестороннюю помощь, в том числе, в восстановлении разрушенных объектов. Петербург с Белгородом!

Глава Республики Крым Сергей Аксенов

— Страшная трагедия в Белгороде. Варварский теракт, которому нет и не может быть никаких оправданий. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем раненым. Крым готов подставить плечо и оказать всю необходимую помощь. Этот теракт — еще одно подтверждение того, что все цели СВО должны быть достигнуты. Преступный режим не имеет права на существование.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев

— Бесчеловечно наносить удары по мирному городу, мирным жителям. Особенно цинично делать это накануне праздника. Жители Ростовской области разделяют с белгородцами боль от случившейся сегодня трагедии, скорбят по погибшим и желают скорейшего выздоровления пострадавшим.

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов

— Трагедия в Белгороде — в результате бесчеловечного преступления киевского режима погибли мирные граждане, в том числе дети. Десятки горожан — в больницах. От имени жителей Адыгеи выражаю соболезнования губернатору региона Вячеславу Гладкову, родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Предпраздничный обстрел гражданских объектов лишь доказывает, что нашей стране крайне важно достичь всех целей специальной военной операции. Наши бойцы — на верном пути. Победа обязательно будет за нами!

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов

— Вместе с жителями Карачаево-Черкесии приношу искренние соболезнования родным и близким погибших, всей Белгородской области, желаю скорейшего выздоровления раненым. Это чудовищное, жестокое преступление по отношению к мирным жителям — бесчеловечно. Готовы предложить необходимую помощь.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров — К сожалению, сегодняшний день оказался наполнен страданиями и болью невинных людей. Выражаю глубокие соболезнования жителям Белгородской области. Уверен, что совершившие это кровавое преступление за него ответят. Жители Ставрополья сопереживают белгородцам. И мы хотим помочь не только словами. Поручил руководству краевого минздрава связаться с коллегами в Белгороде по вопросам реабилитации и восстановления раненых. Готовы задействовать для этого медучреждения Ставрополья и оздоровительный потенциал курортов КМВ. И по всем другим направлениям, где может потребоваться помощь края, мы намерены ее оказать. Жителям Белгородчины — мужества и стойкости. Ставрополье с вами. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев — Находимся на связи с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Готовы оказать любую помощь, в том числе принять детей на новогодние каникулы. Соболезнования родным и близким погибших. Губернатор Кировской области Александр Соколов — От жителей Кировской области и от себя лично искренне соболезную всем семьям, которые потеряли близких. Убежден, что этот подлый акт агрессии в адрес мирных жителей не останется без ответа. Кировская область по первому запросу белгородских коллег готова оказать всю необходимую помощь и поддержку. Мы вместе. И как это уже было не раз — справимся со всеми бедами вместе. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков — Сегодня мы стали свидетелями очередного подлого, бесчеловечного преступления, совершенного террористическим киевским режимом. В результате удара по жилым кварталам Белгорода погибли мирные люди, среди которых есть дети. Более ста человек получили ранения. От имени жителей Кабардино-Балкарской Республики выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, всем жителям Белгородской области. Выражаю слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Кабардино-Балкария готова в оперативном порядке оказать Белгородской области всю необходимую помощь и поддержку. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов — Сегодня произошла большая трагедия в Белгороде. Обстрелян центр города, погибли мирные жители, есть раненые. В их числе и дети, что особенно больно. Выражаю искренние слова соболезнования и поддержки жителям Белгородской области и лично губернатору Вячеславу Гладкову. Раненым скорейшего выздоровления. Ингушетия с вами! Готовы оказать посильную помощь! Губернатор Курской области Роман Старовойт Переговорил с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Выразил ему от себя и от курян глубочайшие соболезнования в связи с произошедшей трагедией. Гибель людей, а в особенности детей, — это всегда ужасно. Предложил Вячеславу Владимировичу оказать помощь с нашей стороны, но он ответил, что в настоящее время регион справляется своими силами. Но наши медики и ремонтные бригады с техникой приведены в повышенную готовность и в любой момент готовы выдвинуться на помощь. Сегодняшние удары по гражданским объектам абсолютно бессмысленны. Они направлены лишь на запугивание мирного населения. Уверен, что совершившие преступление против человечности получат свое наказание. Губернатор Воронежской области Александр Гусев — От себя лично и от правительства Воронежской области выражаю слова соболезнования и поддержки всем жителям соседнего региона, а особенно — близким погибших. При необходимости мы готовы оказать любую помощь белгородцам. Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн — Удары по Белгороду — преступление против человечества! Уверен, виновные в гибели мирных людей — рано или поздно предстанут перед судом и понесут самое суровое наказание! Искренне соболезную родным и близким погибших. Белгородцам — лучи поддержки! Главред RT Маргарита Симоньян — Мы бьем по их военным объектам. Они — по нашим частным домам. Мы — чтобы война скорее закончилась. Они — шоб було. Твари все-таки сделали нам больно. В Белгороде погибшие дети, больше сотни пострадавших. Без какого-либо военного смысла. Тем больнее будет ответка, и тем неминуемее расплата.

Свои соболезнования в связи с трагедией в Белгороде и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим выразили также губернаторы Орловской, Рязанской, Тверской, Брянской, Смоленской, Владимирской, Тамбовской, Калужской, Костромской, Орловской, Рязанской, Тверской, Брянской, Омской областей, Татарстана, главы городов и районов разных субъектов Российской Федерации.