Гладков: до 21 возросло число жертв атаки ВСУ в Белгороде

Актуальную информацию о последствиях массированного обстрела Белгорода ночью 31 декабря опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К большому горю, количество погибших увеличилось до 21 человека, из них трое — это дети. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей», — сообщил губернатор в Telegram-канале.

По словам главы области, 30 человек в больницах в тяжелом состоянии. У 63 пострадавших — состояние средней степени тяжести. Еще 17 человек проходят амбулаторное лечение.

Что касается материального ущерба, к этому часу известно о повреждениях в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, 3 частных домовладениях, нескольких хозсубъектах и социальных объектах — среди которых школа, лицей и детский сад. Установлены владельцы 51 поврежденного автомобиля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 30 декабря под обстрел со стороны ВСУ попал центр Белгорода. Ранее МЧС РФ сообщало о 20 погибших и о 111 пострадавших.

По данным Минобороны РФ по Белгороду били ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.