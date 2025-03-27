Три секрета турецкого чая: завариваем правильно, чтобы было вкусно, как в Турции

Многие, кто бывал в Турции, задавался вопросом — отчего чай, подаваемый там в узнаваемых стаканчиках «бардаках» на каждом шагу столь вкусен, но когда завариваешь его самостоятельно — получаешь настой веника? Открываем секреты.

На самом деле секретов никаких и нет. Турки охотно расскажут, как заварить их чай правильно. Просто обычно их никто об этом не спрашивает, полагая что уж чай то способны заварить и без чужих советов. И зря.

Турецкий чай имеет особенность, роднящую его с чаем азербайджанским и отчасти — грузинским. Он плохо заваривается кипятком.

Для нормального концентрированного вкуса, его нужно класть в чайник вдвое, если не втрое больше, чем чая индийского. Но и этого будет мало. Придется еще дополнительно «запарить» заварку, подержав ее на огне. Точнее — на водяной бане.

Секрет первый — инвентарь

Обращали внимание на чайники для турецкого чая? Они всегда продаются парами. Один побольше, второй — ставящийся сверху — поменьше. Это и есть то самое устройство для водяной бани, без которого турецкий чай фирменного вкуса не достигнет.

Турки свои чайники называют «чайданлык». Эту посуду можно найти в медном (традиция) или стальном (современность) исполнении, а иногда даже пластмассовые с электрическим нагревом.

Чайники могут разниться в размерах – от совсем маленьких на пару человек, до трех и пятилитровых — на компанию. Но у любой пары чайников непременно будет соблюдаться одна особенность. Большой (нижний) чайданлык всегда будет ровно вдвое вместительнее верхнего (заварочного) чайника в паре.

Для чего это? Скоро поймете. А пока просто наполните большой чайник водой и поставьте его на огонь.

Секрет второй — пропорции

В России на вопрос «сколько класть заварки» традиционно советуют – «по ложке на чашку, и одну – для чайника». С турецким чаем этот номер не пройдет. Класть заварки нужно больше.

Сколько?

Чайники у всех разные да и к крепости чая у каждого свои пожелания. Поэтому вместо точных советов дадим рамочный. Кладите в заварник турецкого чая минимум вдвое больше, чем положили бы индийского. Кстати, именно поэтому турецкий чай очень часто продается в большой – килограммовой а порой и больше упаковке. Его нужно сыпать куда больше, чем индийского или цейлонского.

Да, может получиться, что сухая заварка займет четверть заварника, а то и больше. Вам только кажется, что это много. Пробуйте, потом будете ставить оценки.

Секрет третий — технологии

Опытный чаепойца скажет: «Чего? Насыпать четверть чайника сухой заваркой, а потом еще и запаривать его на водяной бане? Да это будет почти чифир. После него не уснешь! Нельзя так делать!»

И наш опытный чаепойца будет совершенно прав!

Так делать нельзя, если вам дорого ваше здоровье и спокойное сердцебиение.

Именно поэтому турки в обязательном порядке свой чай «проливают» и «смывают» лишний теин из чайного листа.

Поступим, как турки!

Учимся заваривать чай по-турецки:

В большом чайника вода закипела?

В маленьком чайнике заварка насыпана?

Заливаем ее кипятком, чтобы вода едва накрыла лист.

Несколько раз покачиваем заварник, закручивая в нем кипяток с заваркой, а потом…

Сливаем черную как деготь жидкость в раковину. Нам она не нужна!

Турки часто добавляют в свой чай различные травы. Это может быть чабрец, мята или — османская классика — бутоны розы. Если вы любите чай с травами или цветами, добавляйте их в заварник именно на этом этапе — когда первый чай уже слит.

После этого:

Снова заливаем кипятком из большого чайника заварку в малом.

Возвращаем большой чайник, в котором воды осталась ровно половина, на огонь.

Сверху на него ставим заварник.

Держим заварник на водяной бане еще минут пять.

За это время кипяток в заварнике заберет из чайного листа и цвет и запах и узнаваемую терпкость турецкого чая. Но при этом он все равно будет «втораком» — то есть чаем второй, лишенной тонизирующего эффекта, заварки. Пить его можно будет, не опасаясь бессоницы.

Лайфхак

С большой долей вероятности, у вас в дому еще нет парных турецких чайников, а попробовать сделать правильный турецкий чай хочется. Как быть?

Заварите его описанным способом в обычном фаянсовом заварнике, но потом подержите его на чайнике с кипящей водой, как на водяной бане.

Так как керамический чайник заберет на себя больше тепла, чем железный, держать на водяной бане его стоит не 5, а 7 – 10 минут.

Как пить чай по-турецки?

Вы подаете на стол два чайника. Маленький — полный заварки. И большой — наполовину полный кипятком.

И в стаканы гостям льете заварку и кипяток в равных пропорциях. Ровно пополам. Так вы получаете каноническую крепость турецкого чая. И — бонус — кипяток и заварка у вас закончатся одновременно. Это удобно.

А вот если вы используете традиционные турецкие стаканчики (в Турции их называют «бардаки», в Азербайджане — «ормуды», в России — «тюльпаны») то, наливая, придется учитывать их форму.

Ормуды широкие снизу, узкие по центру и расширяющиеся к верху. Половина объема будет в них не посредине стакана, а лишь чуть выше самой широкой точки ормуда. Визуально вам покажется, что вы льете заварки даже меньше трети. Но на деле это и будет половина. Проверьте экспериментально и убедитесь.

И еще.

Не доливайте ормуды до самого верху. Оставьте в стакане сантиметр пустоты, чтобы не обжигать губы горячущим стеклом.

Класть ли сахар, брать ли лукум или пахлаву — решайте сами.

Читать также:

Готовим чечевичную похлебку за 10 минут: четыре пошаговых рецепта и бонус