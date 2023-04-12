Основоположник русского театра: 200 лет со дня рождения Александра Островского

12 апреля 2023 года исполнилось 200 лет со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича Островского — его творчество и идеи стали важнейшим этапом в развитии русского национального театра.

Родился Александр Островский 12 апреля 1823 года в Замоскворечье, недалеко от центра Москвы. Его мать уделяла много внимания образованию детей, в результате чего Островский знал семь языков: латынь, древнегреческий, французский, английский, немецкий, испанский и итальянский.

Островский написал 47 пьес, защищал авторские права драматургов и разработал программу обучения для драматических классов.

Юриспруденция вместо драматургии

Несмотря на то, что еще в детстве Александр Островский почувствовал склонность к писательству, а в гимназии всерьез увлекся литературой и театральным искусством, отец Николай Федорович хотел сделать из него юриста, поэтому в 1840 году поступил в Московский университет на юридический факультет. Учился Островский из рук вон плохо, а вместо лекций ходил на спектакли, поэтому окончить университет не смог — на третьем году обучения он не сдал экзамен по римскому праву и написал заявление об отчислении.

Николай Федорович не сдавался, поэтому определил сына канцеляристом в Совестный суд, позже его перевели в Коммерческий суд. В московских судах Островский вел протоколы заседаний по наследству, делам несостоятельных должников, крестьян, купцов, мещан и мелких дворян.

Путь писателя

Именно работа в судах дала Александру Островскому почву для творчества — там он втайне записывал самые интересные дела, а к 1846 году он задумал комедию «Несостоятельный должник», которая в будущем получила название «Свои люди — сочтемся!». На основании споров в судах он написал много сцен из купеческого быта.

В 1847 году он опубликовал в одном из номеров «Московского городского листка» пьесу «Картина семейной жизни» и очерк «Записки замоскворецкого жителя». В том же году он прочел пьесу на вечере профессора Московского университета Степана Шевырева, который отметил выступление и поздравил всех с «появлением нового драматического светила в русской литературе».

Литературная известность

Комедию «Свои люди — сочтемся!» Александр Островский опубликовал в журнале университетского профессора Михаила Погодина «Москвитянин» в 1850 году. Пьесу одобрили Николай Гоголь и Иван Гончаров, однако московское купечество, обидевшись, пожаловалось начальству. Комедию запретили ставить, Островского уволили из суда и отдали под надзор полиции. Надзор сняли после того, как вместо Николая I к власти пришел Александр II, а пьесу допустили к постановке только через 11 лет — в 1861 году.

Первой пьесой Островского, которую поставили в театре, стала комедия «Не в свои сани не садись». Ее показали зрителям Малого театра в 1853 году. Драматург сам репетировал вместе с актерами — помогал им вжиться в роли. С тех пор новые пьесы Александра Островского в течение 30 лет ставили на сценах московского Малого и петербургского Александринского театра.

Усердный труд

В 1859 году Островский напечатал первое собрание своих сочинений в двух томах. Уже в 1860 году в печать вышла знаменитая пьеса «Гроза», которой известный русский критик Николай Добролюбов посвятил статью «Луч света в темном царстве».

За «Грозу» Александра Островского в 1863 году наградили Уваровской премией и избрали членом-корреспондентом Петербургской академии наук.

В пьесах 1870-1880-х годов драматург часто поднимал тему места и судьбы русской женщины в обществе. Она прослеживается в «Богатых невестах», «Бесприданнице», пьесах «Таланты и поклонники» и «Без вины виноватые».

До самой смерти Островский был председателем Общества русских драматических писателей, организованного в 1874 году. В 1885 году его назначили начальником театрального училища и заведующим репертуарной частью московских театров.

Основные идеи Александра Островского для реформы русского театра:

Театр должен быть построен на условностях;

Мастерство речевых характеристик, выражающих почти все о героях;

Ставка не на одного актера, повышение исполнительского мастерства;

Возрождение театральной школы, которая должна была готовить профессиональных актеров.

Последней работой Александра Островского стал перевод трагедии «Антоний и Клеопатра» Уильяма Шекспира. Драматург ставил перед собой грандиозные планы, которые были выше его возможностей. 14 июня 1886 года Александр Островский умер от болезни сердца в своем костромском имении.

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