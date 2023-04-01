Русский гений: 150 лет со дня рождения Сергея Рахманинова

1 апреля 2023 года исполняется 150 лет со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова — великого русского композитора, пианиста, дирижера, символа русской музыки во всем мире.

Сергей Рахманинов родился 1 апреля 1873 года в Новгородской губернии, став впоследствии одним из самых исполняемых русских композиторов.

Признание

Сергей Рахманинов окончил консерваторию в 1892 году по двум классам — фортепиано и композиции, получив Большую золотую медаль. Свою дипломную работу — оперу «Алеко» — он создал всего за 17 дней. Петр Ильич Чайковский, принимавший экзамен, поставил юному композитору оценку 5 с тремя плюсами и рекомендовал «Алеко» к постановке в Большом театре.

Разочарование

Премьера Первой симфонии Рахманинова состоялась в 1897 году и была встречена публикой и критиками крайне отрицательно. Провал премьеры приписывался неудачному исполнению симфонии композитором Александром Глазуновым. Но Рахманинов спустя многие годы признавался в том, что ему и самому не понравилось сочинение уже на первой репетиции, но он не стал ничего исправлять.

Как бы то ни было, разочарованный Рахманинов уничтожил партитуру, запретив когда-либо исполнять это произведение. Переживая провал, он оставил композицию и посвятил себя исполнительской деятельности.

Успех

Только в 1900 году он вновь возвращается к любимому занятию и пишет Второй фортепианный концерт. Это сочинение вернуло Рахманинову признание и статус известного российского музыканта. Он много пишет, дирижирует, выступает с концертами в Европе, Америке и Канаде, возглавляет художественный совет Российского музыкального издательства. В должности дирижера Большого театра Сергей Рахманинов руководил всем русским оперным репертуаром на протяжении нескольких сезонов.

Эмиграция

В 1917 году Сергей Рахманинов вместе со своей семьей отправляется на два месяца в Швецию с концертной программой. Однако после, не рискуя возвращаться в революционную Россию, семейство Рахманиновых переезжает в США. Там композитору приходится много работать, готовить концертные программы, выступать с гастролями. Там же его признают пианистом мирового уровня.

— Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись родины, я потерял самого себя…

Как композитор Рахманинов делает значительный перерыв и не сочиняет музыкальных произведений почти восемь лет. Только в 1926 году выходит его Четвертый концерт для фортепиано и в 1927 году — «Русские песни».

Хотя Рахманинов не принимал советскую власть, он стремился помогать соотечественникам. После начала Второй мировой войны он отправлял значительные средства от гонораров на помощь армии и в фонд обороны СССР.

Пока не растает звук

В последние годы жизни Сергей Рахманинов создает свои знаковые сочинения — Рапсодию на тему Паганини и Третью симфонию. Его последние произведение — «Симфонические танцы», написанное в 1940 году, исследователи музыки считают одним из лучших.

Свой последний концерт Рахманинов дает в 1943 году за шесть недель до смерти, не дожив несколько дней до своего 70-летнего юбилея.

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