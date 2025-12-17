Несложный рецепт вкусной домашней мясной кулебяки

Если вы никогда не пробовали кулебяку, то никогда не узнаете, что такое настоящий царский пирог. Так и проживете всю жизнь в неведении. Но, не нужно спешить в дорогие рестораны русской кухни. Кулебяку вполне можно сделать дома.

Несмотря на упрощенный рецепт, кулебяка у нас будет не менее вкусной, чем те пироги, что описывал Антон Павлович Чехов, и восхвалял Михаил Афанасьевич Булгаков. Даже Лев Николаевич Толстой, отведав простой «крестьянской» кулебяки — отказался от своих вегетариански принципов. Так, по крайней мере рассказывали некоторые его современники. Давайте перейдем от литературных изысканий к практической кулинарии. Все, что для этого нам нужно — тонкое тесто и сочный мясной фарш. И они нас ждут. Полетели на кухню!

Мясной пирог «Царская кулебяка на каждый день»

Мы договорились о том, что будем готовить кулебяку «несложным путем». Так и сделаем. Возьмем готовое тесто. Слоеное или дрожжевое. Какое нам больше нравится в этот момент жизни. Такое решение значительно облегчит процесс выпечки, на вкусе же никак не скажется. Но тем, кто не ищет легких путей, никто не запретит замесить тесто самостоятельно.

Для приготовления нам понадобится:

Мука пшеничная высшего сорта — 450-500 г

Кефир или сметана — 250 мл

Размягченное сливочное масло — 150 г

Яйцо — 2 шт. (1 яйцо уйдет в тесто из другого используем только желток для смазки)

Сода — 1 ч.л. (гасить ее не нужно, с этой задачей справится кефир)

Соль — 1/2 ч.л.

Сахар — 1 ч.л.

В начинку пойдут:

Фарш свиноговяжий — 500-600 г

Лук репчатый — 2 шт.

Рис отварной — 150-200 г (для его приготовления возьмем 1/2 стакана сухого зерна)

Капуста белокочанная — 200-300 г (это сугубо по желанию, но так прибавим сочности)

Соль, черный молотый перец, сушеный укроп, петрушка, паприка — по вкусу

Яйцо вареное — 2-3 шт. (можно обойтись и без них, но это классика!)

Сливочное масло — количество на наше усмотрение, для обжарки

Замес теста

Если мы решили сами сделать тесто — в глубокой миске смешиваем кефир и размягченное масло. Вбиваем сырое яйцо, добавляем соль и сахар. Взбиваем все это венчиком. Частями добавляем просеянную муку, смешанную с содой.

Замешиваем мягкое, нелипкое тесто. Скатываем его в шар, заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник минимум на 30 минут. Этого времени хватит для других дел.

Приготовление начинки

Лук нарезаем мелким кубиком. Обжариваем его на сливочном масле до мягкости и легкой золотистости. Если используем капусту — шинкуем ее тонкой соломкой. Присаливаем, мнем руками, добавляем к луку и тушим 10-15 минут до мягкости и даем остыть. Рис отвариваем до готовности. Он нам нужен не липким, а рассыпчатым. В глубокой миске смешиваем фарш, остуженный жареный лук с капустой, отваренный и тоже остывший рис. Солим, перчим, добавляем специи. Начинка у нас должна получиться достаточно крутой, это важно.

Сборка кулебяки

Тесто делим на две неравные части: 2/3 для низа и 1/3 для верхнего слоя.

На противне, застеленном пергаментом, раскатываем большую часть теста в прямоугольный или овальный пласт толщиной около 4-5 мм.

Теперь нам предстоит сделать важный шаг — выложить по центру пласта фарш. Формируем их него плотную горкой, такой аккуратный «холмик». Если решили использовать вареные яйца, разрезаем их вдоль и укладываем в середину начинки. Раскатываем вторую, верхнюю часть теста и накрываем начинку.

Аккуратно защипываем края, прижимая их друг к другу и немного подгибая под низ. Пирог у нас получается аккуратный и выпуклый. Если от теста остались обрезки — украшаем ими верх кулебяки. Выкладываем «косичку» или «листочки». Вилкой или ножом делаем несколько небольших проколов сверху, чтобы выходил пар. Можно еще сделать один декоративный разрез. Взбиваем желток с 1 ст.л. воды или молока. Тщательно смазываем этой глазурью всю поверхность пирога, чтобы кулебяка приобрела красивый глянцевый загар.

Выпечка

Отправляем кулебяку в духовку, разогретую до 180-190°C.

Выпекаем 40-50 минут, до достижения глубокого золотисто-коричневого цвета.

Крайне важно дать готовому пирогу отдохнуть на противне под полотенцем. Минимум 20, а лучше все 30 минут. За это время начинка кулебяки «схватится» и соки не повытекают при нарезке.

Несекретные секреты

Начинке обязательно нужно дать остыть. Горячий фарш не выкладываем на тесто никогда!

Формирования «холмика» — это очень важно. Традиция нужно чтить, а выпуклая форма — отличительная «черта характера» кулебяки.

Смазки не жалеем! Щедрая смазка желтком — залог красивой, румяной корочки.

Подаем кулебяку с бульоном, сметаной, солеными огурчиками / помидорчиками или просто к чаю.

Всем кулинарных побед! И, пусть ваша жизнь будет вкусной!

