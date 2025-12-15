Три рецепта с селедкой для новогоднего стола

Селедка на новогоднем празднике — залог того, что все гости останутся довольны, а Новый год непременно наступит. Кто-то оценит селедку за ее пикантность, кто-то почувствует ностальгические нотки. В любом случае яркость и соблюдение традиций праздничному столу будет обеспечена.

А приготовить селедку можно любым способом. Подать в виде классического салата или соорудить из нее современную закуску для встречи гостей и «разминки» перед основными блюдами.

Салат «Украшение стола» (он же классическая «Селедка под шубой»)

Споры о том, что является главным кулинарным символом Нового года — «Оливье» или «Шуба» давно уже утихли. Победила в этом состязании дружба. Но, если с «Оливье» допустимы эксперименты, то «Сельдь под шубой» блюдо более консервативное. Главные условия для приготовления вкусного салата — правильная нарезка, баланс соуса и минимальное отклонение от классического рецепта.

Для приготовления нам понадобится:

Филе слабосоленой сельди — 2 шт.

Свекла — 2-3 шт. (средних размеров)

Морковь — 1 шт. (большая или 2 средних)

Картофель — 3-4 шт.

Репчатый лук — 1 крупная головка

Яйца — 3-4 шт.

Майонез — 200-250 г

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Как готовим:

Картофель варим в мундирах, морковь, свеклу, варим или запекаем тоже не очищенными. Яйца варим вкрутую. Даем всему этому добру остыть и очищаем.

Селедку разделываем на филе, удаляем все косточки, нарезаем мелким кубиком.

Лук мелко режем. Обдаем его кипятком и сбрызгиваем уксусом, чтобы убрать горечь. Все ингредиенты: свеклу, морковь, картофель, яичный белок и яичный желток натираем по отдельности, в разные тарелки, на крупной терке.

В салатник или на блюдо выкладываем слои. Слегка их уплотняем и промазываем каждый слой майонезом.

1-й слой — лук

2-й слой — ровно распределенная селедка

3-й слой — картофель, соль, перец, майонез

4-й слой — морковь, майонез

5-й слой — яичные белки, соль, майонез

7-й слой — свекла, щедрый слой майонеза по всей поверхности

8-й слой — яичный желток

Даем салату пропитаться, отправив его в холодильник минимум на 3-4 часа, а лучше на всю ночь. Есть рецепты, где присутствует слой из кисло-сладких яблок. Говорят «для свежести вкуса». Лично мне этот вариант не нравится. А вы делайте по своему усмотрению.

Форшмак «Одесса — мама»

Этот нежнейший паштет — изысканная закуска для бутербродов. Легкая яблочной кислинкой и хрустящий лук делают блюдо незабываемым. Напоминает о море, солнечных пляжах, соленом ветре и дальних странствиях. Подается форшмак с гренками из белого хлеба или свежим черным «Бородинским». Просто так есть его не нужно. Не прочувствуются все оттенки вкуса.

Для приготовления нам понадобятся:

Филе слабосоленой сельди — 2 шт.

Яйца сваренные вкрутую — 3 шт.

Репчатый лук — 1 крупная головка

Яблоко кислое («Симиренко» — идеальный вариант) — 1 шт.

Размягченное сливочное масло — 100 г

Багет или «Бородинский» хлеб — столько, сколько нужно

Как готовим:

Лук нарезаем очень мелко. Яблоко очищаем от кожуры и сердцевины.

Селедку, яйца, лук и яблоко прокручиваем через мясорубку или измельчаем в блендере. Но — не до состояния пасты. Текстура должна чувствоваться!

Добавляем мягкое сливочное масло и хорошо перемешиваем. Пробуем на соль. Добавлять ее обычно нет необходимости. Ее достаточно в селедке. Но, как знать? Может кому-то захочется солонее!

Выкладываем полученную массу в пиалу, салатницу или формируем на тарелке какую-нибудь красивую геометрическую фигуру. Овал или цилиндр. Украшаем зеленью и долькой лимона. Подаем с тостами из белого багета или ломтиками «Бородинского».

Канапе «Новогодняя елочка»

Даже дети не откажутся от такой закуски. Она получается яркой, нарядной и очень «фуршетной». А в приготовлении настолько проста, что мы даже не поймем, когда успели ее сделать!

Для приготовления нам понадобится:

Филе слабосоленой сельди — 1 шт.

Сливочный или творожный сыр — 150 г

Авокадо спелый — 1 шт.

Укроп — 1 пучок

Лимонный сок — 1 ч.л.

Зерна граната или красная икра — для украшения

Крекеры, ломтики черного хлеба или мини-тарталетки

Как готовим:

Авокадо очищаем и разминаем вилкой до состояния густого пюре. Чтобы не потемнело сбрызгиваем лимонным соком. Смешиваем его со сливочным сыром до однородности. Любуемся, каким красивым и нежным получился у нас зеленоватый крем. Сами в это время нарезаем селедку кубиком. Ну, о-о-очень мелким!

Теперь приступаем к сборке канапешек. На крекеры (круглые, квадратные — не важно) или хлебцы намазываем слой авокадо-сырного крема.

Сверху выкладываем немного селедочки. Из веточек укропа собираем маленькую «елочку» и водружаем ее в крем рядом с селедкой.

Украшаем «елочку» и всю композицию зернами граната или икринками. Это будут такие «новогодние шары».

Читать также:

Как правильно выбрать селедку