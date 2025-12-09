Как правильно выбрать селедку

Мы точно знаем, что без селедки на праздничном столе Новый год не наступит.

Календарь мы, разумеется, перевернем и под бой курантов бокалы, наполненные чем-нибудь игристым, поднимем. Но чувство легкого неудовлетворения останется. Как будто мы чего-то в старом году не доделали. Как будто все герои собрались вместе, а заслуженной награды за непосильный труд не получили.

Чтобы не жалеть и не расстраивать себя и своих гостей попусту — заранее идем «на рыбалку» в супермаркет или на рынок за селедкой. Что мы из нее приготовим: салат, паштет или бутерброды — решим после. Сейчас — главное сделать правильный выбор.

Клевые места

Самая большая вероятность не ошибиться с выбором — посетить рынок. Тем более, если там есть продавцы, которых мы знаем и доверяем им. В любом случае обращаем внимание на чистоту и покупаем рыбку, которую на наших глазах выудят из рассола или маринада.

На втором месте — специализированные рыбные магазины или отделы типа «Океан», «Рыба тут» или «Свежая рыба». В них, как правило, рыба действительно свежая, даже если она маринованная или соленая. Продавцы свой товар знают и дадут продегустировать.

Крупные супермаркеты — тоже вариант неплохой. Здесь, обычно строго соблюдаются условия хранения продуктов, потоками покупателей товар выносится мгновенно, на полках не залеживается и обновляется регулярно.

Честный взгляд

С местом «ловли» сельди мы определились, осталось определить свежесть «улова».

Глаза у сельди должны быть прозрачные, чуть навыкате, чистые и не замутненные. Впалые глаза, белесые и подернутые поволокой — признак либо многократной заморозки, либо старости рыбешки.

Жабры сельди должны быть темно-красного или бордового цвета. Это один из важных показателей свежести. Серый и коричневый цвет жабер должен нас насторожить и заставить продолжить поиски.

Не стесняемся надавить на тушку пальцем. Можем это сделать в одноразовых перчатках. Ямка образующаяся при надавливании на свежую селедку исчезает быстро. Сама тушка должна быть упругой, блестящей, без повреждений и «ржавых» пятен. Плавники и хвост и «правильной» селедки — сухие, не растопыренные и не обтрепанные.

Если покупаем филе сельди, то смотрим на цвет мяса. Его оттенки должны быть от светлого серебристого до нежнейшего розового. Красный цвет мяса говорит о подкрашивании и других «косметических» процедурах. Желтизна и серость — о почтенном возрасте сельди.

Разумеется мы никогда не купим «рыхлую» сельдь. Только плотненькую.

Чем пахнет селедка

Если продавец дал нам попробовать кусочек своего товара — ориентируемся на собственные вкусовые предпочтения. Здесь нам ни какие советы не нужны. Если нет — нюхаем селедку без тени сомнения. Запах у хорошей сельди — рыбный, приятный с тонким, но не резким, ароматом специй.

Селедка из магазина

Если по каким-то причинам мы покупаем следку в вакуумной упаковке или расфасованную по лоткам, внимательно смотрим на дату изготовления и срок годности продукта. Щупаем упаковку. Она не должна быть вздутой. Обращаем внимание на рассол. Его не должно быть много. Он нужен только чтобы покрыть рыбку, а не прибавить веса.

Краткий чек-лист

Жабры — темно-красные

— темно-красные Глаза — честные, в смысле чистые

— честные, в смысле чистые Кожа — блестящая, ржавые пятна отсутствуют.

— блестящая, ржавые пятна отсутствуют. Мясо — упругое, не рыхлое и не желтое.

— упругое, не рыхлое и не желтое. Рассол — прозрачный, без пены и мусора.

— прозрачный, без пены и мусора. Запах — свежий, ароматный, «рыбный», без агрессивных специй.

— свежий, ароматный, «рыбный», без агрессивных специй. Предпочтение — целая рыба в рассоле из бочки

Несекретные секреты и ненужные советы

Жирная селедка — самая вкусная селедка. За это мы ее и ценим. Выбираем ту, что с более округлыми боками и темной спинкой. Спрашиваем продавца, когда сельдь была поймана. Возможно, он скажет правду. Сами мы помним, что самый лучший улов — осенний.

Если селедка на наш вкус слишком соленая — не беда. Ее можно вымочить в молоке. Некоторые рыболовы советуют более бюджетный вариант вымачивания — в чае или воде. И все-таки лучше выбрать правильно посоленную селедку изначально.

Как только вернемся домой с «рыбалки», перекладываем «пойманную» на развес следку из пакета в стеклянную банку. Заливаем рассолом и храним в холодильнике. Но не более 2-3 дней.

Удачного «улова» и приятного аппетита!

