Постный стол: вкуснейший сытный пирог из гречки с грибами

Идея прекрасная! Гречнево-грибной пирог — это прямое доказательство того, что постная кухня может быть очень вкусной. Есть постную еду — не значит голодать или отказывать себе в мелких удовольствиях.

Сейчас мы испечем пирог, рецептом которого собирался, но так и не поделился В. А. Гиляровский в одном из своих очерков о старой Москве. Этот пирог печется быстро и станет главным блюдом на нашем постном столе.

Гречнево-грибной пирог «Купеческий»

Наш пирог будет состоять из трех слоев. Рассыпчатая гречневая основа. Сочная и ароматная грибная начинка. Хрустящая корочка. Куда же мы без нее?!

Для приготовления гречневой основы нам понадобится:

Гречневая крупа — 200 г

Вода — 400 мл

Растительное масло — 2-3 ст. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Сушеный чеснок, молотый черный перец — по вкусу

Для сооружения грибной начинки берем:

Свежие шампиньоны — 500 г

Репчатый лук — 2 крупные головки

Растительное масло — 1-2 ст. л. для жарки

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Сушеный укроп или петрушка — 1 ч. л.

Для верхнего слоя теста:

Мука — 200 г (или чуть больше)

Вода холодная — примерно 120-150 мл

Растительное масло — 4-5 ст. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Разрыхлитель теста — 1 ч. л. (по желанию, для рыхлости)

Для смазывания нам будет нужно:

Крепкий сладкий чай или растительное масло — 2-3 ст. л.

Как готовим:

Гречка у нас высшего сорта и перебирать ее не надо. Просто заливаем крупу водой в соотношении 1:2, солим, доводим до кипения. Убавляем огонь до минимума и варим около 15-20 минут, до полной готовности — пока крупа не впитает всю воду.

В готовую горячую гречку добавляем растительное масло, сушеный чеснок и перец. Хорошо перемешиваем и немного разминаем ложкой, так, чтобы крупа стала более клейкой. Это мы сделали «фундамент» нашего пирога.

Теперь готовим грибную начинку. Нарезаем мелкими кубиками лук и обжариваем его на сковороде в разогретом масле. Нам нужно добиться от лука мягкости и легкой золотистости.

В это время промываем грибы и нарезаем их пластинками или кубиками. Добавляем грибы к луку. Жарим на среднем огне, пока вся выделившаяся жидкость не выпарится. Как только это произошло и грибы заиграли румянцем, солим их, перчим и добавляем сушеную зелень. Перемешиваем и снимаем с огня.

Тесто замешиваем самое простое: мука, соль и по желанию разрыхлитель.

Добавляем растительное масло и перемешиваем вилкой до состояния мокрого песочка. Постепенно вливаем холодную воду и замешиваем тугое, эластичное тесто. К рукам оно липнуть не должно, поэтому муки может потребоваться немного больше. Скатываем тесто в шар, заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник. Через 15-20 минут включаем духовку разогреваться до 180-190°C и начинаем собирать пирог.

Форму для выпечки (примерно 22-24 см в диаметре) смазываем растительным маслом или застилаем пергаментом.

Первым слоем, на дно формы, выкладываем готовую гречневую кашу. Хорошо утрамбовываем ее ложкой, лопаткой или мокрой рукой. Нам нужно создать ровное плотное основание.

Поверх гречки равномерно распределяем грибную начинку и достаем тесто из холодильника. Раскатываем тесто в круг на припыленной мукой поверхности. Наша лепешка должна быть больше по диаметру, чем форма для выпечки. Накрываем пирог тестом. Защипываем края или просто заворачиваем их внутрь.

Делаем несколько надрезов или проколов вилкой на тесте, чтобы выходил пар.

Для красивого цвета смазываем поверхность пирога растительным маслом или крепким сладким чаем. Отправляем форму в разогретую духовку и выпекаем. Это займет примерно 30-40 минут.

ак только тесто станет золотисто-коричневым — готово. Достаем пирог из духовки и даем ему постоять в форме 10-15 минут. Это важно. Так он будет лучше держать форму при нарезке.

Несекретные секреты

Мелкие шампиньончики можно не резать совсем, а грибы можно использовать любые.

Для аромата в грибную начинку можем добавить мелко нарезанный укроп или петрушку, щепотку паприки или сушеного тимьяна.

Можно обойтись без верхнего слоя теста. Просто распределяем равномерно сверху грибов часть гречки. Смазываем маслом и запекаем. Тогда у нас получится гречаник.

Пирог с гречкой и грибами хорош и сам по себе. Но можно подать его с постным соусом на основе томатной пасты. Или с легким овощным салатом.

Приятного аппетита! Пост должен приносить радость. Вот и радуйте себя и своих близких простыми и сытными вкусностями!

Читать также:

Постный салат табуле: как готовить и с чем его едят