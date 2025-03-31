Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Постный салат табуле: как готовить и с чем его едят

Ссылка https://kuban24.tv/item/postnyj-salat-tabule-kak-gotovit-i-s-chem-ego-edyat
Постный салат табуле: как готовить и с чем его едят
Фото Софьи Бибиковой

Арабская кухня немыслима без блюда с интригующим названием «Табуле».

Произносится с ударением на букву «у» и чуть удвоенным «б». Табуле, это традиция, уходящая корнями в глубину веков, культурное наследие, свежесть, гармония вкуса и, как считают на Ближнем Востоке, залог счастливой семейной жизни.

Табуле на Аравийском полуострове и в его окрестностях, как в России борщ — в каждой семье его готовят по-своему. Поэтому, собирая это блюдо, будем придерживаться базового рецепта, оставляя за собой право на эксперименты и фантазию. Кстати, не смотря на то, что в модных ресторанах табуле считается салатом, это блюдо может быть и гарниром, и начинкой для рулетиков из тонкого лаваша или лепешек пи́та.

Для приготовления нам понадобится:

  • Булгур — ½ стакана (100 г)
  • Вода — 1 стакан (200 мл)
  • Петрушка — 2 больших пучка
  • Помидор — 1 шт.
  • Огурец — 1 шт.
  • Зеленый лук — небольшой пучок
  • Растительное масло (в классическом варианте оливковое) — 3 ст.л.
  • Половинка (или чуть меньше) лимона
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу
  • Мята (можно пренебречь) — несколько веточек
  • Репчатый лук — при желании.

Как готовить

Фото Софьи Бибиковой

В уже упомянутых модных ресторанах булгур замачивают на 8-10 минут в воде. Иногда в холодной иногда в кипятке. На холодном замачивание настаивает известный телевизионный шеф-повар Джейми Оливер. Мы же зальем булгур водой, доведем до кипения и слегка приварим. Буквально три минуты. Лишнюю воду сольем, откинув булгур на сито.

Булгур должен стать мягким, но рассыпчатым. Дадим ему остыть и разрыхлим с помощью вилки.

Пока булгур остывает, режем предварительно вымытые и просушенные овощи и зелень. Петрушку — чем мельче, тем лучше. Можно даже пробить ее в чаше блендера. Помидоры, огурцы, зеленый и репчатый лук рубим мелким кубиком. Взбрызгиваем овощи и зелень лимонным соком и смешиваем с остывшим и разрыхленным булгуром, добавив соль, перец и растительное масло.

Несекретные секреты

Булгур можно заменить кускусом.

Можно добавить, порубленный кубиком, сладкий перец.

Можно консервированную кукурузу .

И, конечно, в табуле всегда уместна зелень. А какая именно – решать непосредственно вам: кинза, базилик, укроп. Несколько веточек мяты добавят табуле свежие нотки, но можно обойтись и без них.

Лайфхак для не постящихся

Фото Софьи Бибиковой

Если в табуле ввести несколько очищенных креветок или мидий, то это уже будет совсем другое блюдо. Нечто французское. И называть мы его станем на французский манер. Табуле́. С ударением на «е́», но это не точно… А точно, что и в таком виде это будет вкусно.

 

Читать также:

Три простых и вкусных весенних салата для легкого ужина

Автор: Ева Шварц

Поделиться:
Поделиться
Теги:
ТОП 5 СТАТЕЙ
Форма и стоимость: что могут рассказать о человеке его наручные часы?
Форма и стоимость: что могут рассказать о человеке его наручные часы?
Ураза-байрам 2025: когда отмечают, история и традиции
Ураза-байрам 2025: когда отмечают, история и традиции
Пять напитков, которые быстро снизят давление
Пять напитков, которые быстро снизят давление
Самый простой рецепт вкусной домашней моркови по-корейски
Самый простой рецепт вкусной домашней моркови по-корейски
Диетическое меню на неделю: завтрак, обед, ужин и перекусы
Диетическое меню на неделю: завтрак, обед, ужин и перекусы
Прямой эфир
Мы в соцсетях