Постный салат табуле: как готовить и с чем его едят

Арабская кухня немыслима без блюда с интригующим названием «Табуле».

Произносится с ударением на букву «у» и чуть удвоенным «б». Табуле, это традиция, уходящая корнями в глубину веков, культурное наследие, свежесть, гармония вкуса и, как считают на Ближнем Востоке, залог счастливой семейной жизни.

Табуле на Аравийском полуострове и в его окрестностях, как в России борщ — в каждой семье его готовят по-своему. Поэтому, собирая это блюдо, будем придерживаться базового рецепта, оставляя за собой право на эксперименты и фантазию. Кстати, не смотря на то, что в модных ресторанах табуле считается салатом, это блюдо может быть и гарниром, и начинкой для рулетиков из тонкого лаваша или лепешек пи́та.

Для приготовления нам понадобится:

Булгур — ½ стакана (100 г)

Вода — 1 стакан (200 мл)

Петрушка — 2 больших пучка

Помидор — 1 шт.

Огурец — 1 шт.

Зеленый лук — небольшой пучок

Растительное масло (в классическом варианте оливковое) — 3 ст.л.

Половинка (или чуть меньше) лимона

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Мята (можно пренебречь) — несколько веточек

Репчатый лук — при желании.

Как готовить

В уже упомянутых модных ресторанах булгур замачивают на 8-10 минут в воде. Иногда в холодной иногда в кипятке. На холодном замачивание настаивает известный телевизионный шеф-повар Джейми Оливер. Мы же зальем булгур водой, доведем до кипения и слегка приварим. Буквально три минуты. Лишнюю воду сольем, откинув булгур на сито.

Булгур должен стать мягким, но рассыпчатым. Дадим ему остыть и разрыхлим с помощью вилки.

Пока булгур остывает, режем предварительно вымытые и просушенные овощи и зелень. Петрушку — чем мельче, тем лучше. Можно даже пробить ее в чаше блендера. Помидоры, огурцы, зеленый и репчатый лук рубим мелким кубиком. Взбрызгиваем овощи и зелень лимонным соком и смешиваем с остывшим и разрыхленным булгуром, добавив соль, перец и растительное масло.

Несекретные секреты

Булгур можно заменить кускусом.

Можно добавить, порубленный кубиком, сладкий перец.

Можно консервированную кукурузу .

И, конечно, в табуле всегда уместна зелень. А какая именно – решать непосредственно вам: кинза, базилик, укроп. Несколько веточек мяты добавят табуле свежие нотки, но можно обойтись и без них.

Лайфхак для не постящихся

Если в табуле ввести несколько очищенных креветок или мидий, то это уже будет совсем другое блюдо. Нечто французское. И называть мы его станем на французский манер. Табуле́. С ударением на «е́», но это не точно… А точно, что и в таком виде это будет вкусно.

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