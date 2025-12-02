Вкуснейшие ленивые голубцы. Простой рецепт и без того несложного блюда

Проходила недавно мимо овощного магазинчика и не смогла пройти. Потому, что на витрине расположилась МОЛОДАЯ капуста. Не знаю, откуда она взялась поздней осенью, из каких таких теплиц, оранжерей или африканских просторов, но выглядела она как капуста, вкусом была как капуста и, что самое удивительное — стоила, как капуста, а не какой-нибудь артишок. Разве удивительно, что в этот день, один из капустных кочанов оказался на моей кухне?

Пока я нарезала «летний» салатик, в заведениях общественного питания его еще называют «витаминный», перебирала в уме, что же еще можно будет приготовить из капусты. Решение нашлось быстро и было абсолютно логичным. Вкусненького хотелось, а долго возиться — нет. Поэтому сегодня у нас будут ленивые голубцы.

Для приготовления понадобится:

Свежая капуста — 300 г

Фарш мясной — 0,5 кг

Лук — 1 шт. хорошего размера

Морковь — 1 шт. тоже большая

Рис — 50 г

Петрушка — пучок средних размеров

Масло растительное — 2-3 ст.л.

Томат — 100 мл или томатная паста — 1-2 ст.л.

Сметана — 2-3 ст.л.

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Как готовим:

Рис отвариваем и отставляем в сторону остывать и дожидаться своей очереди. Морковь очищаем, натираем на крупной терке. Лук рубим кубиком средних размеров. Петрушку рубим как можно мельче. Капусту шинкуем тонкой стружкой. Томат и сметану держим наготове. Если используем томатную пасту — разбавляем ее водой, до состояния густого сока.

В сковороде на разогретом растительном масле припускаем лук до прозрачности, отправляем к нему в компанию морковку. Перемешиваем и томим до размягчения и легкого румянца.

Соединяем вместе фарш, отваренный рис, луково-морковную зажарку, зелень и капусту. Солим. Перчим. Тщательно перемешиваем.

Смачиваем руки холодной водой, формируем шарики, такие, что помещаются в ладонь и укладываем их в форму для запекания. Стеклянную, керамическую или железную, главное — жаропрочную.

Отправляем наши будущие голубцы в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут. За это время наши капустно-мясные шары «схватились» и дошли до полуготовности. Мы же подготовили сметанно-томатный соус. Просто смешали томат (или разведенную пасту) со сметаной.

Достаем из духовки голубцы. Смазываем каждый из них соусом. Я пользовалась силиконовой кисточкой, но можно обойтись лопаткой или ложкой. Остатки соуса выливаем в форму и отправляем ее обратно в печь еще на 20 минут. Голубцы готовы. В них есть мясо, рис и капуста. Гарнир будет лишним. А салатик — очень даже гармоничным.

Несекретные секреты:

Главный «несекрет», собственно один — если нет молодой капусты, берем ту, что повзрослее. Просто так же тонко нашинкуем и отправим получившуюся «соломку» в сковородку к морковке и луку под конец их обжаривания. Так мы ее намного протомим под крышкой для размягчения и податливости.

Есть еще не то, чтобы секрет, а скорее совет: не нужно «сдабривать» голубцы никакими другими специями, кроме соли и перца. Кинза, укроп и, тем более реган, в них тоже лишние. Фарш берем на свой вкус. Я сделала смесь свиного, говяжьего и куриного.

Да! Подавать ленивые голубцы можно как горячими или теплыми, так и вполне остывшими. Впрочем, хватит разговаривать, пора наслаждаться вкусом!

Читать также:

Топ-3 рецептов шницеля по-домашнему