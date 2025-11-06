Хроническая усталость в холода: как подготовиться и бороться

Всё и все вокруг раздражает. Такое впечатление, что окружающие нас люди — коллеги и даже близкие люди — целенаправленно тупят и подбешивают. Да и у нас самих появляются проблемы с концентрацией внимания и вообще с работоспособностью.

Все валится из рук. Выполнение даже самых простых бытовых дел — в тягость. А тут еще погода! С каждым днем все холоднее и холоднее. Каждый день, приходится выходить на улицу под тяжестью свитеров, курток и пальто разной степени плотности. Выходные не радуют. Отдых не спасает. Чувство усталости не проходит. Потому что усталость эта — хроническая. Вызвана похолоданием и начала накапливаться еще до наступления серьезных холодов — осенью. Зимой будет только хуже. Если не подготовиться к борьбе с нею заблаговременно.

Отчего я устаю

Причин «зимней усталости» много. Это не просто внезапно нахлынувшая лень и апатия. Никакие мотивационные лозунги, вроде «Соберись!», «Не раскисай!», «Будь на позитиве!» в борьбе с нею не помогут. Только вызовут большее отвращение.

Какой может быть позитивный настрой, если по объективным причинам — сокращению светового дня и нехватке солнечного света в организме снижается синтез витамина D, нарушается баланс между мелатонином и серотонином, сбиваются внутренние биологические часы — так называемые циркадные ритмы?

Медведи и некоторые другие благоразумные существа на этот период впадают в спячку. Человек такой роскоши позволить себе не может. Несмотря на окружающую серость природы и холод, истощающий наши энергоресурсы, должен мобилизовать свои внутренние резервы. И не только должен, а еще и может.

И как с этим бороться

Энергоносители

Лучшая борьба с зимней усталостью — подготовка к ней и профилактика. Первым делом пересматриваем свой рацион и оптимизируем питание. Делаем упор на продукты, содержащие белок и сложные углеводы. Индейка, курица, рыба, яйца, бобовые, гречка, овсянка, цельнозерновой хлеб дают мощный заряд энергии. А главное сохраняют ее надолго и без скачков сахара в крови.

Не забываем о жирной рыбе и орехах — источниках Омега-3. Они помогут поддержать полноценную работу нашего мозга, обеспечив бесперебойность и продуктивность мыслительных процессов. Помогут в борьбе с зимней усталостью поливитамины. Их нам порекомендует врач, после консультации.

Спи — не замерзнешь

Одновременно с нормализацией питания приводим в порядок режим. Полноценный сон — необходимое условие борьбы с усталостью. Ложимся и встаем в одно и то же время. Даже в выходные и праздники. Перед сном принимаем теплый душ или ванну. Включаем спокойную музыку.

А вот от гаджетов и телевизора отказываемся за 1-2 часа до отхода ко сну. Свет дисплеев и экранов не дает вырабатываться мелатанину.

Да будет свет!

Еще один важный инструмент борьбы с зимней усталостью — световая гигиена или светотерапия. Яркий свет, лучше всего — ламп дневного света, включенный с утра пораньше, за 20-30 минут перед завтраком поможет проснуться и отрегулировать циркадные ритмы. Дома и на работе тоже делаем свет ярче. Если нужно — меняем лампочки, а рабочее место располагаем у окна — ближе к источнику естественного освещения.

Если мы уже устали

Действуем комплексно: нет сил на занятия спортом — все равно не бросаем физическую активность. Это лучший источник эндорфинов и вообще природный энергетик. Ничего страшного не будет если нет сил на полноценную тренировку — утренняя гимнастика, получасовые прогулки на свежем воздухе, легкие практики йоги снимут мышечное напряжение, приведут тело в тонус, помогут сконцентрировать мысли.

Вода и еда

Порой под маской усталости скрывается обезвоживание организма. Поэтому не забываем пить воду в достаточном количестве. Кофе, чай, соки — хорошо, но на первом месте чистая вода.

Быстрые углевода, прячущиеся в выпечки и сладостях, дают резкий всплеск энергии за которым следует резкий спад. Поэтому не ограничиваем себя во всех этих энергетических батончиках, снеках, печеньках и порожных, а просто не рассчитываем на их экстренную помощь. Основа бодрости духа все же — полноценное питание с обязательным включением в рацион «зимних суперфудов» — квашеной капусты, цитрусовых, хурмы и киви. Если чувствуем снижение настроения — поднимаем его кусочком темного горького шоколада

Открытый мир

Чувство уныния, а за ним и состояние усталости прямое следствие изоляции от внешнего мира в холодное время года.

Не нужно пренебрегать социальными связями. Приятные события, встречи с близкими людьми, походы в кино, театры, на выставки создают, так называемые «точки радости». Можно отдохнуть дома, завернувшись в теплый плед, но и уютную атмосферу иногда нужно поменять на активную движуху.

А вот поток негативных новостей ограничиваем без сожаления. Если не удается с ним справится — занимаемся медитацией, мысленным внутренним созерцанием, да чем угодно, лишь бы не портить себе настроение.

Слушаем себя

Если самостоятельно, несмотря на все усилия, не получается избавиться от хронической усталости — не стесняемся обратиться к врачу. Потеря интереса к жизни, быстрая утомляемость, плаксивое настроение могут сопровождаться беспричинными мышечными и суставными болями, увеличением лимфоузлов. А это уже зона ответственности специалистов. Начать можно с посещения терапевта.

