Тренер из Армавира вышел в финал всероссийского конкурса «Лучший педагог самбо»

Преподаватель самбо в армавирской школе № 25 Арарат Мгдсян вошел в список сильнейших специалистов страны по итогам отборочного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший педагог самбо — 2025».

Школьник Тигран Джануц занимается самбо уже три года. Основа его стратегии — быстрая реакция и скорость. По словам мальчика, именно тренер помогает ему стать сильнее.

Помимо Тиграна, в армавирской школе занимаются народным спортом более десятка школьников, в том числе девочки, как Ксения Казакова. Для нее самбо — это в первую очередь здоровый образ жизни, а уже потом победы на соревнованиях.

«Выступаем в школьной «Лиге самбо». В этом году заняли первое место и планируем так же двигаться», — делится самбистка МАОУ-СОШ № 25 в Армавире Ксения Казакова.

Воспитывает это новое поколение чемпионов опытный наставник, который прививает любовь к исконно русскому виду спорта.

«Мы подготовили полноценный список документов, в том числе портфолио, видео загрузили. Мне удалось войти в пятерку лучших в России. Сейчас готовимся к финалу. Мы настроены побеждать», — говорит преподаватель самбо МАОУ-СОШ № 25 в Армавире Арарат Мгдсян.

Педагог с успехом представил Краснодарский край и теперь поборется за главный титул. Финальное испытание запланировали на 23 декабря, оно пройдет в формате видеоконференции. Экспертному жюри предстоит провести онлайн-интервью с финалистами и детально проанализировать запись открытого урока каждого участника.

Теперь Арарату Мгдсяну нужно снова показать свой профессионализм и уникальный подход уже на федеральном уровне, чтобы доказать право называться лучшими педагогом самбо не только для армавирских юных чемпионов, но и для всей России.

Читайте также: с начала года на Кубани построили 42 новых спортобъекта.

Подпишись, здесь всегда интересно.