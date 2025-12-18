С начала года на Кубани построили 42 новых спортобъекта

В том числе открыли восемь площадок для сдачи норм ГТО, четыре корта и три модульных зала. В сентябре в Горячем Ключе появился Центр единоборств площадью более 900 кв. м.

Качественная разминка — залог хорошей тренировки. Чтобы безопасно отработать элементы и техники борьбы в партере, детям нужно разогреть все группы мышц. В новом Центре единоборств Саша Резников нашел много друзей и всего за два месяца занятий чувствует, что стал сильнее.

«Самбо — от слова самооборона. Если что случится, можно показать, что ты сильнее. Мне нравится», — делится спортсмен Александр Резников.

Тренеру Павлу Сергееву — 28 лет. Он надеется, что его ученики достигнут высот и превзойдут своего учителя. Спортсмен отметил, что самбо — очень полезный спорт для растущего организма.

«Развиваются многофункциональные мышцы. Допустим, в определенных видах спорта, в том числе в легкой атлетике, больше развиваются ноги. Самбо развивает все мышцы — начиная с пяток, заканчивая головой», — рассказывает тренер-преподаватель отделения самбо спортивной школы № 1 Павел Сергеев.

Новый Центр единоборств открылся в сентябре. Его площадь — более 900 кв. м, вместимость — до 100 человек. Помимо зала для самбо и вольной борьбы, на втором этаже есть секция бокса со всем необходимым оборудованием — боксерскими грушами, тренажерами и рингом для учебных спаррингов.

Новые объекты строят по региональной программе «Развитие физической культуры и спорта». Цель — развить инфраструктуру и сделать кубанский спорт массовым и доступным для всех.

«Таких центров и спортивных школ не было. Нужно было ездить в город. И многим родителям это достаточно сложно, проблематично. Сейчас открылся Центр единоборств. Мы достаточно быстро набрали ребят, которые занимаются самбо. Практически сразу начали приходить ребята и их родители», — отмечает директор спортивной школы № 1 Горячего Ключа Виктория Лосева.

Всего в крае с начала этого года построили 42 новых спортивных объекта. К открытию готовят еще 11.

