Два спортивных объекта открыли в Краснодарском крае

В Усть-Лабинске завершили капремонт стадиона «Кубань», в Брюховецком районе обустроили новую универсальную спортивную площадку.

Два новых объекта создают прекрасные возможности для тренировок, соревнований и активного досуга, подчеркнул и. о. министра физической культуры и спорта Кубани Серафим Тимченко.

«Благодаря поддержке губернатора Краснодарского края мы активно совершенствуем спортивную инфраструктуру в регионе, особенно это касается таких площадок, ведь дорога в спорт начинается именно с физической культуры и любви к активному досугу», — добавил Тимченко.

На стадионе обновили легкоатлетическое покрытие, отремонтировали секторы для прыжков в длину и метания ядра, яму для бега с препятствиями, а также кресла на трибунах. Кроме того, благоустроили прилегающую территорию.

В селе Новом Брюховецкого района построили универсальную спортплощадку. Там установили травмобезопасное покрытие, появилось поле для мини-футбола, волейбола, баскетбола и стритбола, современный воркаут, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

