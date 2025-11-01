Центр гимнастики построят на улице Объездной в Горячем Ключе

Под строительство Центра гимнастики выделили участок площадью почти 7,5 тыс. кв. м.

Ранее на этом участке на улице Объездной планировали возвести Центр единоборств, но в итоге его построили в микрорайоне Развилка, где до этого не было ни одного спортобъекта.

«По поручению губернатора определили в Горячем Ключе участок под строительство центра гимнастики», — сообщил глава Горячего Ключа Сергей Белопольский.

Белопольский сообщил, что участок полностью соответствует необходимым требованиям и поручил дополнительно проработать вопрос транспортной доступности. Он напомнил, что в текущем году в городе открыли спорткомплекс «Вершина» у школы № 2 и центр единоборств в микрорайоне Развилка.

«В планах – капитальный ремонт стадиона «Юность», а также реализация дорогостоящего, но очень важного проекта — строительство бассейна. Уверен, с краевой поддержкой мы воплотим в жизнь самые амбициозные проекты», — написал Белопольский в Telegram.

