Туристический поезд запустят из Краснодара в Абрау-Дюрсо

Тур выходного дня в формате туристического поезда впервые отправится 27 декабря. Его запустили совместно с компанией «Кубань Экспресс-Пригород».

«Новый проект открывает страницу в развитии гастрономического туризма Краснодарского края, а курорт Абрау-Дюрсо выступает первопроходцем этого формата, объединяя железнодорожное путешествие и насыщенную туристическую программу», — сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Отмечается, что Абрау-Дюрсо станет первой точкой притяжения, куда туристы смогут отправиться организованной группой на поезде — организуют продуманную логистику вплоть до возвращения, чтобы можно было отдыхать и передвигаться без личного транспорта. Проект ориентирован не только на жителей региона, но и на гостей края, которые ищут новые форматы путешествий.

Участникам центр туризма «Абрау-Дюрсо» предлагает знакомство с историей легендарного винного дома и погружение в атмосферу винодельческой культуры.

В программе тура — проезд на пригородном поезде от Краснодара до Новороссийска и обратно, организованный трансфер от Новороссийска до Абрау-Дюрсо, экскурсия по винному дому с посещением исторических тоннелей, а также отдельная экскурсионная программа для детей.

Познакомиться с точным расписанием и детальным описанием туров, а также купить билет можно на официальном сайте курорта либо в пути у сопровождающего, сообщает пресс-служба «Кубань Экспресс-Пригород».

