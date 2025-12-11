Более 500 тыс. туристов ожидают в новогодние праздники в Краснодарском крае

Как обеспечить безопасность жителей и гостей края на новогодних праздниках — этот и другие вопросы 11 декабря обсудили на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона. Совещание провели Вениамин Кондратьев и начальник краевого управления ФСБ Леонид Михайлюк.

Вениамин Кондратьев собрал заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка, антитеррористической комиссии и оперативного штаба края. Его глава региона провел вместе с начальником управления ФСБ по краю Леонидом Михайлюком. Участие в совещании приняли руководители силовых структур и вице-губернаторы. По видеосвязи подключились все главы муниципалитетов и министерств. Губернатор отметил, что большая часть номерного фонда Кубани уже зарезервирована.



«На новогодние праздники мы ожидаем в крае более 500 тыс. гостей. Как для жителей края, так и для гостей мы должны обеспечить безопасный отдых. На первый план выходит антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей», — отмечает Кондратьев.

Край готовится принять 500 тыс. туристов за 12 каникулярных дней. Важно сделать так, чтобы ни одна деталь не смогла омрачить праздничную пору. Вениамин Кондратьев отметил, что в основе обеспечения безопасности — слаженная работа всех ведомств и уровней власти.

«Даже Дома культуры в муниципальных образованиях должны быть под нашим контролем, они тоже будут переполнены, как и новогодние ярмарки. Все должно быть в зоне контроля. Главам муниципалитетов не нужно думать, что это задача полиции, это общая задача», — подчеркивает глава края.

«Провести работу непосредственно со всеми нашими заинтересованными участниками массовых мероприятий, в том числе в новогодние праздники, именно тех, кто участвует особенно в местах массового скопления людей. Чтобы мы с вами были все заинтересованы в обеспечении безопасности наших граждан», — отмечает начальник управления ФСБ России по Краснодарскому краю Леонид Михайлюк.

Глава региона обратил особое внимание коллег на безопасность детского отдыха. В кубанскую столицу на губернаторскую елку, театральные представления и не только приедут сотни и тысячи ребят. По этому направлению Вениамин Кондратьев обратился к врио начальника ГУ МВД по краю Виталию Наумейко с просьбой выделить машины для сопровождения школьных автобусов, а также продумать безопасные маршруты. Также губернатор поручил своему заместителю Александру Топалову организовать взаимодействие между муниципалитетами и главным управлением внутренних дел, чтобы все прошло гладко и без проволочек. От глав районов Кондратьев также ждет отлаженной работы.

«Безопасность детей также выходит на первый план. Здесь нужно максимальное внимание уделить новогодним утренникам, новогодним представлениям для детей. Системная работа по обеспечению безопасности должна быть организована. Я вам поручаю взять в организацию взаимодействие между главным управлением внутренних дел и главами муниципальных образований по организации провоза детей на новогодние утренники в Краснодар», — говорит губернатор.

Наибольший наплыв туристов ожидают в горный кластер Сочи. Для обеспечения безопасности на курорте уже в 11-й раз по поручению губернатора организуют краевой круглосуточный межведомственный штаб, его возглавит заместитель губернатора Александр Руппель.

«Это своеобразный единый центр мониторинга и управления всеми службами и ведомствами для обеспечения комфортного и качественного отдыха наших гостей. В состав входят представители региональных органов исполнительной власти, Законодательного собрания Краснодарского края, силовых структур, оперативных служб, федеральных служб. Будет организовано дежурство сотрудников оперативных служб, мониторинг качества предоставления гостиничных услуг, туристско-экскурсионного обслуживания, питания, соблюдения правил торговли, бесперебойной работы аэропорта Сочи, коммунальной инфраструктуры, санитарного состояния и уборки снега, дорожной обстановки», — сообщает Александр Руппель.

Вице-губернатору глава региона поручил взять под личный контроль продажу алкоголя и пиротехники. Суррогатное шампанское и поддельные фейерверки не должны попасть в руки покупателей, подчеркнул Кондратьев.

Главный курортный регион страны предлагает разный отдых. Здесь и горячие источники Мостовского и Апшеронского районов, и зимние пляжи с лаундж-зонами на Черноморском побережье, и сочинские заснеженные склоны, а также винодельни, туристические маршруты и множество увлекательных праздничных мероприятий. Но главное — безопасность.

«В зимние месяцы планируем принять более 3 млн отдыхающих в целом по краю, а в Сочи — более 1,5 млн, из которых львиная доля будет на Красной Поляне. Поэтому штаб должен работать очень качественно, оперативно и предупреждать ситуацию», — отмечает глава Кубани.

Главными центрами притяжения людей станут Краснодар и Сочи. Главы городов рассказали, какую работу провели в муниципалитете, какова готовность к наплыву отдыхающих.

«Ситуацию в городе мониторят более 1,8 тыс. камер. Аварийные бригады также будут нести круглосуточное дежурство. Для муниципальных служащих это будут напряженные рабочие дни. Краснодар готов к проведению новогодних и рождественских праздников», — докладывает глава Краснодара Евгений Наумов.

«Еще 4 декабря провели масштабные учения в горном кластере на канатной дороге. Было задействовано 150 сотрудников спецслужб и также была задействована спецтехника», — говорит глава Сочи Андрей Прошунин.

На Кубани продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Такое постановление подписал губернатор в целях обеспечения безопасности еще в прошлом году. На новогодний период мера не отменится, напомнил вице-губернатор Александр Топалов.

«У нас действует ограничение по проведению всех мероприятий с численностью свыше 1 тыс. человек на открытых пространствах. В связи с этим главам муниципальных образований рекомендации, в соответствии с которыми им нужно организовать все новогодние и рождественские гулянья таким образом, чтобы мероприятия были рассредоточены по различным локальным площадкам, не образовывались скопления людей, но при этом сохранить у жителей ощущение праздника», — отмечает Александр Топалов.

Новогодние каникулы для многих — долгожданная беззаботная пора, когда можно посвятить время семье и отдохнуть от трудовых будней. Чтобы все планы жителей стали реальностью, силовой блок края будет на чеку.

«Хочу обратится к руководителям самых разных уровней. У нас 12 дней праздники, это очень много. Поэтому если не вы приезжаете, то ваши заместители, руководители подразделений должны приходить и проверять работу ваших подчиненных структур», — говорит прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

В новогодние праздники за правопорядком будут следить около 2 тыс. полицейских. Своему заместителю Александру Агибалову глава региона поручил усилить наряды полиции казаками. Кроме того, на рождественскую службу ожидается не менее 50 тыс. человек. Здесь тоже не обойтись без помощи кубанского войска.

«У нас 55 тыс. в реестре казаков. Вместе с полицейскими будут патрулировать казаки. Выведите казаков в виде патрулей на улицы городов, станиц, сел. Своим присутствием они уже будут обеспечивать общественную безопасность. Жители будут видеть, что казаки несут прикладное значение сегодня в жизни», — отмечает Кондратьев.

Кроме того, сотрудники коммунальных служб перейдут на особый режим готовности. Новый год — это время, когда особенно важно оперативно возвращать ресурс в дома, в случае аварийных отключений. Нагрузка на коммунальные сети с приездом отдыхающих увеличится. Однако это не должно стать оправданием возможным перебоям с водоснабжением и электричеством, заявил глава региона. Вениамин Кондратьев поручил куратору блока Евгению Пергуну проконтролировать, чтобы по краю в режиме готовности было достаточное количество аварийных бригад. Предприятия ТЭК и ЖКХ края уже подготовили более 800 ремонтных групп и свыше 1,5 тыс. единиц техники.

«Коммунальные ресурсы должны быть у всех жителей края без перебоев. Аварийно-восстановительных бригад должно быть столько, чтобы оперативно устранить аварию», — подчеркивает Кондратьев.

Пристальное внимание губернатора к деталям выливается во множество поручений. Кондратьев обратился к коллегам: насколько сейчас активно они поработают, настолько спокойными и пройдут новогодние каникулы. Осталось не так много времени, чтобы выявить слабые звенья и закрыть возможные вопросы. Никакие происшествия не должны испортить праздники жителей и гостей края.

Читайте также: власти Сочи призвали горные курорты и отели отказаться от новогодних салютов.

Подпишись, здесь всегда интересно.