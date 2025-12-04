Власти Сочи призвали горные курорты и отели отказаться от новогодних салютов

В администрации города-курорта обсудили подготовку к новогодним и рождественским праздникам на побережье и в горном кластере.

Мэр Сочи Андрей Прошунин рекомендовал отказаться от фейерверков в горном кластере в новогоднюю ночь.

«Наша общая позиция по пиротехнике — четкая. На всех городских праздничных мероприятиях фейерверки и салюты запрещены. Настоятельно призываю горные курорты и крупные отели также отказаться от любых пиротехнических средств. Привлекать туристов и создавать праздничное настроение будем по-другому: отличным сервисом и яркими событиями», — написал мэр в своем Telegram-канале.

За безопасностью на курорте будут следить сотрудники полиции, казаки и дружинники. На пляжах и набережных будут дежурить патрули.

По словам Прошунина, ожидается, что только на экскурсии в горный кластер во время каникул приедут более 165 тыс. человек.

«Чтобы не допустить очередей на подъемниках в часы пик и заторов на въездах на парковки, поручили курортам привлечь дополнительный персонал. Доступ на Красную Поляну для автомобилей на летней резине будет ограничен с 15 декабря», — подчеркнул мэр.

