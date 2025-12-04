Краснодар готовится к запуску новогодних светящихся трамваев и троллейбусов

Трамваи и троллейбусы Краснодара скоро выйдут на линии, украшенные к Новому году. Работы по декорированию транспорта подходят к завершению.

Сотрудники МУП «КТТУ» ежегодно с творческим подходом украшают городской транспорт, превращая его в новогодние арт-объекты.

Сияющие гирлянды и тематический декор создадут праздничную атмосферу для жителей и гостей Краснодара. Пассажиры смогут насладиться праздничной атмосферой в пути, а городские улицы засияют новыми красками, предвещая скорое наступление Нового года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новогоднюю иллюминацию включили в центре Краснодара, а также новогодние «коридоры» засияли в новой части парка «Краснодар». Мэр призвал не ломать иллюминацию и «не седлать животных» на Красной

Подпишись, здесь всегда интересно.