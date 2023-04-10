Грозит ли россиянам остаться без платежных терминалов?

В середине 2022 года один из крупнейших производителей терминалов для оплаты Ingenico ушел из России. Однако компания продолжала поддерживать работу устройств до конца марта 2023 года.

На долю Ingenico приходится около 50% всех терминалов в России — порядка 2 млн штук. Что же будет после прекращения работы терминалов в стране?

Что теперь?

Стоимость замены оборудования французской компании оценивают примерно в 40 млрд рублей — это около 20% прибыли всего банковского сектора в 2022 году. В связи с этим в Ассоциации банков России предложили Минпромторгу субсидировать компаниям импортозамещение терминалов в торговых точках, пишут «Ведомости».

По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, субсидии понадобятся банкам, производителям и всем, кто может столкнуться с проблемой замены зарубежных терминалов.

Сейчас в России есть производители оборудования, которые планируют расширять производство, объяснили в Минпромторге. Например, компании «Инпас Компани», «Атол», «Штрих-М», «Сага технологии» и «АТМ Маркет».

«Предприятия имеют достаточный запас техники, чтобы обеспечить рынок оборудованием для расчетов картой. Компании «Инженерный стапель», «Атол» и «Штрих-М», в том числе совместно с ГК «Терминальные Технологии», ведут собственные разработки и углубляют локализацию аппаратуры для безналичной оплаты в России», — рассказали в Минпромторге.

В Центробанке заявили, что задача — системная, и решать ее необходимо на уровне производителей. В Минпромторге при этом отметили, что сейчас решается вопрос импортозамещения французского оборудования, пишет «Российская газета».

Что думают предприниматели и эксперты?

Многие представители платежной индустрии считают, что сейчас нет необходимости в импортозамещении. По их мнению, субсидии могут ускорить замену оборудования, однако это не требуется, ведь новые образцы можно приобрести, пока действует срок годности нынешнего оборудования. В целом на полную замену всего французского оборудования потребуется около года.

По мнению экспертов, перед государством стоит более серьезная задача — необходимо воссоздать электронную промышленность, которая нужна для банкоматов, счетно-денежных машин и чипов карт.

Кроме того, уход французской компании с рынка может привести к проблемам при ремонте существующего оборудования и обновлении программного обеспечения. Сейчас терминалы Ingenico можно заменить образцами азиатского производства, однако их качество пока не слишком высокое. При условии полного отсутствия аналогов в России это основной альтернативный вариант, считает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.

При этом уход Ingenico с российского рынка может способствовать развитию и продвижению Системы быстрых платежей — для ее использования не нужны терминалы и NFC в смартфонах. Кроме того, уже сейчас во многих торговых точках есть возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода.

Председатель совета ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов заявил, что сейчас ресурсы на обновление терминалов ограничены, поэтому лучшим решением будет закупка оборудования в Китае.

«Нужно понять, какие преимущества сборки из китайских компонентов в России более выгодна для государства, чем закупка готовых устройств, и сделать выводы. Уход традиционных производителей достаточно неприятен, поскольку их устройства неоднократно проверены и привычны. Но, в целом, POS-терминал достаточно простая и недорогая конструкция и проблема замещения, несомненно, будет решена«, — считает Достов.

Эксперты также считают, что компания не уйдет с российского рынка окончательно — сейчас в стране есть дочернее предприятие ООО «Инженико». Отдавать рынок конкурентам — не выгодно, поэтому, вероятно, Ingenico продолжит работу в России под другим брендом.

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