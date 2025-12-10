Фиксируем все достижения: как правильно подбить итоги года, что и как записать

Подводить итоги года — очень полезная привычка, которая помогает упорядочить хаос в голове, отметить свои успехи, проанализировать неудачи и поставить новые цели. Как это делать правильно?

Если вы категорически не согласны с тем, что нужно подводить итоги года, никто не смеет вас заставлять. Однако считаем своим долгом напомнить, что этот процесс помогает оценить свою продуктивность, грамотно распределить задачи на следующий год (то, что приносило больше головной боли, чем результата можно вообще вычеркнуть и больше не тратить ресурсы), разобраться в причинах неудач и, наконец, осознать, что ваши успехи не какое-то стечение обстоятельств, а дело ваших рук. Это повышает самооценку и заряжает энергией.

«Дорогой дневник. В этом году я не отъехал в дурку и не спился. Больше достижений нет» — если вы боитесь, что ваши итоги года будут выглядеть примерно так же, вы просто поленились проанализировать прошедший год. Отбросьте сомнения, доставайте двойные листочки, сейчас будет итоговая контрольная. Делим лист на три колонки: «Планировал», «Сделал/Не сделал» и «Почему».

Вспоминаем цели и обещания на прошлый год

Если у вас где-то завалялся список — идеально. Нет — напрягите память и запишите в первой колонке в столбик все, что планировалось, желалось и клятвенно обещалось. Рабочее, личное — все в одну кучу, вплоть до «сходить на премьеру, о которой все столько говорят» и «нарисовать портрет кота в натуральную величину». Вот вы сейчас смеетесь, а для кого-то это было бы событием.

Во второй колонке ставим галочки напротив выполненных пунктов, а в третьей самим себе честно отвечаем на вопрос: «почему?». Как вам удалось в одиночку выполнить проект, от которого весь отдел рыдал и просился к маме? Быть может, потому, что вы суперпрофессионал, который вместо отпуска по-быстрому сгонял на курсы повышения квалификации? Похвалите себя. Вам снова не удалось бросить курить? Почему? Работа нервная? А может, просто не очень-то хотелось бросать? И так далее в том же духе.

Когда с этим закончите, возьмите новый лист. Туда перепишите все, что не удалось и к каждому пункту дайте ответы на три вопроса: «Как это повлияло на мою жизнь?», «Чему меня научил этот опыт?» и «А нужно ли мне это?». Все, что окажется не нужно, смело вычеркивайте.

Не по плану, но приятно

Давайте не будем себе врать — в уходящем году мы жили не по плану и часто реализовывали то, о чем изначально даже не задумывались. Внезапно для самих себя поучаствовали в конкурсе и даже что-то получили? Победа, записываем. Научились чему-то новому? Прекрасно. Котенка на улице подобрали? Герои, без шуток. К таким незапланированным победам можно отнести и взлетевшую популярность в соцсетях, и появление новой приятной компании единомышленников, и даже мелочи, которые вы разрешили себе сделать или купить. Вы обязаны вспомнить все, что радовало или приятно удивляло.

Я сегодня молодец

А теперь перечитайте все, что вам удалось сделать в уходящем году. Здорово, правда? И все это вы сделали сами. Похвалите себя, вы это заслужили.

Я могу стать еще лучше

Проанализируйте, что помешало вам добиться поставленных целей? Над чем стоит поработать, а где можно ослабить контроль? Чего лучше избегать? С какими людьми не стоит связываться? Главное, на этом этапе не занимайтесь самоедством. Вы уже достаточно хороши, вам уже достаточно, ошибки и промахи — неотъемлемая часть нашей жизни, они всего лишь помогают учиться. Вот и сделайте правильные выводы.

