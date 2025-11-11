Ослабить контроль: пять шагов к здоровому пофигизму
Тема эта очень глубокая и весьма важная. Поэтому, если вам не нравится термин «пофигизм» или он кажется слишком легкомысленным — замените его словом «индифферентность». Суть от этого не изменится, а звучать будет солиднее.
Стремление к «здоровому пофигизму» — это не про равнодушие, безразличие, наплевательство, и пренебрежение. Это про острую необходимость внутреннего равновесия и про спокойствие. Это про естественное желание любого человека быть свободным от того, что истощает моральные и физические силы, причиняет необоснованную боль и выбивает из жизненной колеи. Здоровая индифферентность — способность сохранять энергию, направляя ее на то, что действительно важно. Путь к этому состоянию довольно сложный, хоть и состоит всего из пяти шагов.
Осознание и признание
Человеку свойственно автоматически реагировать на психологические триггеры: резкие слова, внезапные действия, экстремальные ситуации. Вместо того, чтобы в состоянии гнева, обиды, тревоги и других сильных негативных эмоций, действовать безотчетно, «на автопилоте», нужно сделать паузу и «осмотреться».
Оцените событие, при этом — не давая ему оценок. Важно понять, что именно произошло? А потом уже прислушаться к своим мыслям и чувствам: что говорит ваш внутренний голос по поводу произошедшего? Что вы при этом чувствуете? Теперь спросите себя: находится ли событие — триггер в сфере вашего контроля? Может быть, вы страдаете из-за желания контролировать то, что вам неподвластно: мнения других людей, не зависящий от вас исход событий, прошлое.
Осознанное наблюдение за собой позволит увидеть закономерности и понять, что именно вы хотите «ослабить».
Переоценка значимости
Степень вашей эмоциональной реакции напрямую зависит от того, какое значение вы придаете событию или чужому мнению. А так ли это важно, как вы себе надумали?
Попробуйте сознательно уменьшить «ценность» раздражителя.
Задайте себе вопрос: «Будет ли это меня беспокоить лет так через шесть? А через полгода?». Посмотрите на ситуацию, как сторонний наблюдатель. Как режиссер, снимающий фильм о чьей-то, в конкретном случае — вашей, жизни. Насколько важен сегодняшний эпизод в общем сюжете? Насколько он драматичен?
Так вы сможете отделить важное от второстепенного. Быстро. Почти.
И это пройдет
Если вы не знали — запомните. Если знали и забыли — вспоминайте каждый раз в стрессовой ситуации об универсальном законе непостоянства. То, что происходит — пройдет.
Ни одна ситуация и ни одна эмоция и не могут длиться вечно. Не нужно нагружать событие лишними смыслами. То, что происходит — это всего лишь то, что происходит. Так ли это страшно, как могло быть?
Обозначение границ
Здоровый пофигизм — не крепостная стена. Это дверь в ваш внутренний мир, которую контролируете только вы и больше никто.
Вы решаете, что и кого впускать в свое пространство, а что должно остаться за порогом. Отключитесь или ограничьте потребление негативного контента — новостей, булинга и троллинга в соцсетях и не позволяйте себе общение с «энергетическими вампирами», теми, кто постоянно жалуются и недоволен жизнью.
Никаких оправданий для этого искать не нужно. Ваше время и энергия — это ваш личный неприкосновенный ресурс. Стратегически важный и невосполнимый.
Защищая свое личное психическое пространство, не пытайтесь контролировать других. Во-первых, они тоже имеют право на свой эмоциональный суверенитет, во-вторых, зачем оно вам надо? Вступить в спор? Доказать свое мнение? Переделать человека?
Не ведитесь на провокации. Вам бы со своими проблемами разобраться! Сохраняйте уважение к человеку, но не позволяйте наносить ущерб вашему внутреннему миру. Оградите себя «буферной зоной».
Жизнь такова, какова она есть
Согласиться с реальностью, принять ее такой, какая она есть, без борьбы и, заранее обреченных на провал, попыток ее переделать — это кульминация здорового пофигизма.
Вы не безразличны к происходящему. Нет! Вы отзывчивы, дружелюбны, заботливы и всегда готовы оказать посильную помощь. При этом вы достигли глубокого понимания того, что мир и люди, живущие в нем, не обязаны соответствовать вашим ожиданиям.
Как говорил один средневековый философ: «Дай мне, Господи, ясность и душевный покой — принять все то, что не могу изменить. Смелость изменить то, что могу и мудрость отделить одно от другого».
Практические упражнения и домашние задания
Используйте короткие фразы — речевки, позитивные утверждения, так называемые аффирмации — напоминалки:
- «Люди имеют право думать то, что они думают»,
- «Ситуации складываются так, как складываются».
Многократно повторяя их вы сможете изменить свои мысли и установки и переключиться с негативного мышления на позитивное.
Позвольте себе право ошибаться и быть неидеальным. Не требуйте к себе особого отношения. Вы же стремитесь к здоровому пофигизму, вот пусть всё и все вокруг соответствуют вашему стремлению. Кстати, если кто-то упрекнет вас, что к чему-либо вам выгодному и приятному вы относитесь без пофигизма — не обращайте на это внимания.
