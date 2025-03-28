Дмитрий Волков: у Кондратьева сильная команда управленцев в городах и районах

Журналисты Кубани высказались о встрече президента России Владимира Путина с главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, а также о решении губернатора выдвигаться на новый срок.

Редактор газеты «Анапское Черноморье» Сергей Шведко:

«В 2024 году бюджет Анапы составил 12,5 млрд рублей, в 2020-м был 5 млрд. За 5 лет в городе-курорте было построено 4 школы, еще одна в процессе, а 5 в ближайших планах. Такая же динамика в строительстве новых детских садов, учреждений здравоохранения, культуры и спорта». А что с проблемами? Их тоже хватает. Коммунальных, инфраструктурных, демографических, в конце концов — последствия разлива мазута. Но ни одна из них не замалчивается, не ложится «под сукно», а все они решаются. Общими усилиями, при ключевой роли главы региона. И, в конце концов, они будут решены. Кстати, в этом уверены миллионы наших сограждан, которые мечтают переехать жить на Кубань».

Главный редактор газеты «Прибой» Дмитрий Волков:

«Хочу ли я, чтобы Кондратьев выдвигался на третий срок? Хочу. Можно много писать про развитие. И края в целом, и муниципалитетов. Цифры серьезные, ничего не скажешь. Сделано и делается очень много. Чем лично мне импонирует наш губернатор — он не равнодушный, не «звездный» и умеет слушать, слышать и вникать в детали. За успех отвечает команда, а у Кондратьева очень сильная команда управленцев. Руководители на местах его поддерживают. Уверен, что на третьем губернаторском сроке развитие края не прекратится. А значит, не остановится и развитие наших городов, станиц и сел».

Главный редактор газеты «Тамань» Елена Иовлева:

«Много сделано с тех пор, как край возглавил Кондратьев. Сужу по тому, что мне ближе, — по нашему Темрюкскому району. Темп роста бюджета Темрюкского района с 2015 по 2024 год составил 309%. Десятилетие было не самым простым — пандемия, экономические санкции, природные катаклизмы, СВО, ЧС федерального уровня после крушения танкеров в Черном море. Дважды подвергался террористическим атакам Крымский мост, с октября 2022 года в Темрюкском районе действует «желтый» уровень террористической угрозы, отменены массовые мероприятия. Мы выстояли, сохраняли стойкость и сплоченность. В самые критические моменты всегда нас поддерживал губернатор — лично приезжал в первые часы ЧС, руководил действиями оперативного штаба, был в курсе проблем, поддерживал жителей».

Руководитель газеты «Сельская жизнь» Елизавета Мельченко:

«Вениамин Кондратьев руководит нашим краем 10 лет. За время его работы на Кубани и в нашем Отрадненском районе реализовано множество инициатив, охватывающих различные сферы жизни. В частности, стоит отметить значительные успехи в области инфраструктуры, образования и здравоохранения. Под его руководством были модернизированы дороги, отремонтированы Дома культуры, газифицированы населенные пункты, улучшены условия в медицинских учреждениях. Вениамин Кондратьев, обладая большим опытом работы, может предложить комплексный подход к решению насущных проблем. Его программа, вероятно, будет включать инициативы по модернизации инфраструктуры, улучшению жилищных условий, а также развитию социальной сферы. Важно, что он уже зарекомендовал себя как лидер, способный находить общий язык с земляками».

Заслуженный журналист Кубани, главный редактор районной газеты «Заря Кубани» Владимир Дейнега:

«За последние 10 лет Кубань преобразилась, и эти изменения видны не только в статистике, но и в повседневной жизни каждого из нас. Славянский район, как и другие муниципалитеты, также активно развивается. В районе отремонтировано более 20 км дорог местного значения, построены новые социальные объекты. Вениамин Кондратьев доказал, что может эффективно управлять регионом даже в условиях пандемии, санкций и специальной военной операции. Край не просто выстоял — он развивается. И сейчас, когда перед нами стоят новые задачи, как никогда важно сохранить преемственность власти. Поддержка президента — это не просто политическое решение. Это уверенность в том, что начатые преобразования получат логичное продолжение, а Кубань и дальше будет идти вперед».

Редактор газеты «Власть Советов» Светлана Писаренко:

«Как редактор газеты благодарю Вениамина Кондратьева за поддержку отрасли, его личное внимание к СМИ дорогого стоит. Изменения к лучшему даются непросто, и это всегда коллективный труд. Посмотрите, как стремительно развивается отрасль здравоохранения на Кубани. В Выселковском районе одна из лучших больниц с региональными отделениями. В районном центре строится медицинский 5-этажный корпус. Жители нашего региона с гордостью заявляют о своей малой Родине в любом уголке страны, потому что жить на Кубани престижно. Держать эту марку сложно. Поэтому нам в крае нужен человек, испытанный на прочность разными катаклизмами и сложностями, человек яркий, сильный, такой как Вениамин Кондратьев».

Главный редактор «Голоса правды» Диана Горбань:

«Для многих это был ожидаемый ход событий: край развивается, несмотря на объективные трудности. Сегодня даже можно услышать оценки, что после Москвы Кубань — это второй регион по темпам роста в различных экономических и социальных рейтингах. К нам едут на ПМЖ (и в этом не только климат «виноват», наша летняя жара далеко не всем нравится). В нашем районе Кондратьев был не раз, его знают люди, как и он людей, общественников, руководителей. Многие самые сложные вопросы решались с его подачи или при непосредственном его участии. Проблем еще много: край большой, направлений развития несколько, есть сложные. Еще экология и проблемы мусорных полигонов, где нужны огромные средства. После встречи Кондратьева с полтавскими экоактивистами работу свалки остановили. Искренне верю, что это далеко не последнее его правильное решение, и не только в отношении свалки».

Главный редактор газеты «В 24 часа» Светлана Дремова:

«У Кубани сильный, авторитетный лидер, способный работать в современных непростых условиях, быстро и грамотно реагировать на вызовы времени, четко ставить задачи и добиваться результатов. Высокий авторитет Вениамина Кондратьева обеспечивается и особой близостью к жителям края, постоянным стремлением повышать уровень жизни кубанцев, вникать в заботы людей, решать любые острые вопросы. Люди это видят и ценят, особенно то, что губернатор всегда внимательно прислушивается к людям, чутко реагирует на их просьбы. Считаю решение президента поддержать Вениамина Кондратьева на выборах — логичным, верным и очень нужным для нас, кубанцев».

Заслуженный журналист Кубани, главный редактор газеты «Огни Кубани» Марина Смирнова:

«Эти 10 лет, на мой взгляд, были не всегда благоприятными для руководителя нашего региона. Наряду с мощным прорывом экономики, развитием производства, сельского хозяйства, туризма — санкционные вилы, стихийные бедствия, начало СВО, экологическая катастрофа на Черном море, налеты беспилотников и пожары, пожары на нефтебазах. Но край взялся, вытащил, ликвидировал. Кондратьев внимательно слушает специалистов, разговаривает с людьми, принимает решения, и дело двигается. Вот он на открытии сельской школы, а через время дает старт работе промышленного парка, осматривает просторные кабинеты фельдшерско-акушерского пункта в глубинке. А вот уже в резиновых сапогах на замазученном пляже в Анапе с группой ликвидаторов. Когда он успевает работать в кабинете? Некабинетный у нас губернатор. Под обаяние этого человека попадаешь с первых минут общения с ним. Вениамин Иванович контактный, быстрый, грамотный, образность его речи всегда подкупает. Разговаривая с ним, можно не подбирать заумных слов — он любит простоту и ясность в общении».

Генеральный директор ООО «Издательство «Новороссийский рабочий» Олег Дынник:

«Уверен, что для большинства жителей региона — это абсолютно логичное и закономерное признание успехов Вениамина Ивановича на пути развития Кубани. Вениамин Кондратьев всегда внимателен к вопросам жителей и именно предложения простых людей часто становятся ключевыми для принятия тех или иных губернаторских решений. Так, например, случилось со спорным в свое время вопросом сохранения легендарной новороссийской «Бочки» — своеобразного символа города: она жива благодаря губернатору. Все начатое необходимо продолжать во благо жителей Новороссийска и Кубани!»

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