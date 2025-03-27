Михаил Астапов: за последние 10 лет Кубань показала устойчивую динамику роста

Эксперты прокомментировали встречу президента России Владимира Путина и главы Кубани Вениамина Кондратьева, а также решение нынешнего губернатора выдвигаться на новый срок.

Ректор Кубанского государственного университета Михаил Астапов:

«За последние 10 лет Кубань продемонстрировала устойчивую динамику роста, что подтверждают ключевые показатели. Валовый региональный продукт края за период с 2015 по 2025 год увеличился втрое, а помимо традиционных отраслей прогресс зафиксирован в промышленном секторе. Кубань вошла в число лидеров страны по объему промышленного производства, при этом особое внимание заслуживает возрождение станкостроения В начале 2010-х регион испытывал острую нехватку школ и детских садов на фоне демографического роста. Благодаря работе властей за 10 лет проблему дефицита мест удалось устранить. Достигнутые результаты в этом направлении вызывают уважение. Президент на встрече с главой региона подчеркнул очевидность успехов, достигнутых Краснодарским краем».

Генеральный директор и главный тренер гандбольного клуба СКИФ Степан Сидорчук:

«За годы работы Вениамина Кондратьева регион добился значительных результатов в сфере спорта. Мы сами видим, что каждый год вводятся десятки спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом в нашем регионе, как расцветает спорт наивысших достижений, как наши команды и индивидуальные виды спорта демонстрируют прекрасные достижения на российской и международной арене. Край был награжден национальной премией за вклад в развитие спорта. Кроме того, эффективно используется олимпийское наследие Сочи, принимающее как спортивные, так и деловые мероприятия. Губернатор уделяет внимание развитию международных связей. Поддержка Вениамина Кондратьева Президентом России — это оценка проделанной работы. Уверен, в новом сроке губернатор продолжит курс на комплексное развитие региона».

Первый заместитель председателя Общественной палаты Краснодарского края Артур Колесников:

«Кубань занимает третье место в РФ по численности населения, является ключевым агропромышленным, рекреационным и внешнеторговым центром России, а также одним из лидеров экономического роста в стране. Общественная палата видит позитивные изменения во всех сферах жизни региона. Значительные средства направляются на развитие социальной инфраструктуры. Приоритетное внимание уделяется защите окружающей среды и чистоте прибрежной полосы — ведется строительство 17 очистных сооружений на побережье. В нынешних условиях глобальной экономической нестабильности, геополитической напряженности, санкций и продолжающейся спецоперации особенно важно поддерживать стабильность и обеспечивать дальнейшее планомерное развитие в таких ключевых регионах, как наш».

Руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России» в Краснодарском крае Виктория Гаркуша:

«На Кубани особое внимание уделяется поддержке бойцов СВО и членов их семьи. В крае на региональном уровне существуют различные меры социальной поддержки: материальная помощь, компенсация по газификации, санаторно-курортное лечение и многое другое. Также в регионе появится новый реабилитационный центр для военнослужащих. Действует и муниципальная поддержка: бесплатное питание в школах, проезд и посещение учреждений допобразования для детей участников СВО. Кроме того, существуют центры психологической помощи, которые помогают военнослужащим адаптироваться в гражданской жизни. Также «за ленточку» доставляется и гуманитарная помощь. Наша организация совершила более 500 поездок в зону боевых действий».

Олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте и председатель Олимпийского совета Краснодарского края Ирина Караваева:

«Какой красивый у нас Город спорта, и он расширяется. Построен и открыт Дворец самбо, и вторым большим комплексом будет Дворец гимнастических видов спорта. Новая арена станет центром притяжения для юных спортсменов и откроет больше возможностей для занятий различными дисциплинами. Развитию спорта на Кубани в последние годы уделяется особое внимание, и это видно по темпам строительства спортивных объектов во всех муниципалитетах. Внимание, которое уделяется губернатором именно развитию и популяризации спорта — очень большое. Системный подход к развитию спортивной инфраструктуры позволит еще больше вовлечь детей и молодежь в регулярные занятия спортом и укрепит позиции Кубани как одного из ведущих спортивных регионов страны».

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