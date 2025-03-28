Встреча президента Владимира Путина и губернатора Вениамина Кондратьева 24 марта — важное политическое событие для Краснодарского края, единогласно отметили эксперты Кубани.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев всегда уделял особое внимание спорту. Регион славится чемпионами и достижениями. Вот что по этому поводу говорит президент Фонда развития спортивной борьбы Степан Марянян.

«Особое внимание губернатор уделил развитию спортивной инфраструктуры — важному аспекту здоровья нации. За годы его руководства было построено 176 спортивных объектов, включая стадионы, спортивные комплексы и другие объекты. Теперь в каждом муниципалитете есть свой центр единоборств», — отметил президент Фонда развития спортивной борьбы Степан Марянян.

Достижения Кубани отмечают многие эксперты и делают оптимистичные прогнозы в разных сферах.

«У нас существенно увеличились показатели сельскохозяйственного и промышленного производства. Наблюдается развитие крупнейших городов региона и рост возможностей курортной инфраструктуры», — подчеркнул член Общественной палаты Краснодарского края, док социологических наук Темыр Хагуров.

За десять лет Краснодарский край, по словам экспертов, стал одним из лидирующих в стране — том числе по развитию промышленности. С 2015 объем продукции увеличился в 2,5 раза. По итогам прошлого года он составил 620 млрд рублей. Объем инвестиций в курортную сферу увеличился в 100 раз. В 2024 году в эксплуатацию ввели 30 отелей. Сейчас проектируют 17 очистных сооружений, которые построят на побережье.

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