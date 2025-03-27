В 180 раз увеличилось финансирование культурных учреждений Кубани за 10 лет

По инициативе губернатора Вениамина Кондратьева краевые театры обновляют, а также открывают новые. Краснодарский театр современного искусства открылся около года назад и уже готовит новые показы пластического спектакля «Гранатовый браслет».

Подготовка к современной интерпретации спектакля «Гранатовый браслет» идет полным ходом. Целая команда мастеров проводит закулисную работу. Одна из них — монтаж декораций, они весят около 5 т.

«Основная декорация спектакля напоминает трехэтажный дом. Около 16 часов работы ушло на подготовку конструкции. Каждый уровень будет задействован в постановке. Благодаря такому решению для зрителей спектакль будет выглядеть по-настоящему зрелищным», — сообщила корреспондент телеканала «Кубань 24» Ксения Возжанникова.

Еще одна особенность постановки — светодиодный экран, которому нет аналогов в Краснодаре. Он состоит более чем из 300 частей и отражает всю глубину цвета. Техническое оснащение поможет передать всю выразительность музыки, хореографии и актерской игры.

«Благодаря светодиодному экрану создаются различные цветовые пространства и решения. По звуку тоже интересные нюансы, потому что это драматические артисты, которые разговаривают на фоне звучания оркестра живого — для нас тоже определенный вызов. Не все всегда получается, но мы стараемся делать все максимально качественно», — отметил заведующий художественно-постановочной частью Театра современного искусства Александр Тюрин.

В свою очередь актеры занимаются по шесть часов ежедневно. На репетициях отрабатывают пластические движения, оттачивают свои роли и вкладывают в них всю душу.

«Прежде чем показать зрителю душу — очень много проходит анализа произведения и своего персонажа. Очень важно находить то, что откликается тебе. Только после такого большого объема работы нужно выносить это на сцену и уже там проживать свою роль», — поделилась актриса труппы Театра современного искусства Руслана Ломака.

Огромную роль в спектакле «Гранатовый браслет» играют костюмы. Художник-модельер Диана Шинкаренко потратила около 200 часов на их создание. Зарисовка эскизов, снятие мерки, сочетание тканей с цветовой гаммой спектакля и больше 60 костюмов готовы. Детально были продуманы гранатовые штаны.

«Костюм не должен никак сковывать движения, должно артисту быть удобно и все. Какие-то открытые вещи должны быть закрыты, например, если у нас есть костюм с открытой спиной, там предусмотрены специальные прозрачные полоски», — рассказала художник-модельер театрального костюма первой категории Диана Шинкаренко.

Окунуться в современную интерпретацию повести Куприна «Гранатовый браслет» можно будет 28, 29, 30 марта во Дворце искусств «Премьера».

Современные технологии в постановках используют в Армавирском театре драмы и комедии.

«До того, как появился пульт, нам приходилось работать вручную. Пульт был огромный, мы работали вдвоем, каждый прибор включался только вручную», — отметил заведующий электроцехом Армавирского театра драмы и комедии Игорь Дубнов.

Игорь Дубнов стал режиссером по свету. Обучался, не отходя от нового дорогостоящего светового пульта и светорежиссера, специально приехавшего из Калининграда.

«Помимо света и звука мы недавно сделали полностью реконструкцию сценического оборудования. Обновили автопарк — купили два автобуса, автомобиль «Газель», — подчеркнул директор Театра драмы и комедии Армавира Александр Абелян.

Армавирский театр регулярно приобретает лучшие ткани для костюмов, недавно закончился ремонт — обновили фасад и входную группу. В планах на этот год у старейшего театра на Северном Кавказе — гастроли в другие регионы страны. За последние семь лет участия театра в региональных программах по развитию культуры — учреждение смогло выйти на новый уровень. Зрители уже отметили и оценили все плюсы.

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