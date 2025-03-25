Эксперты поделились своим мнением о развитии Кубани под руководством Кондратьева

Эксперты из разных сфер оценили встречу президента России Владимира Путина и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева как важное политическое событие для региона.

Экономист Роман Иноземцев:

«Поддержка президентом выдвижения Вениамина Кондратьева на третий срок — это существенный результат Вениамина Ивановича. Дело в том, что Краснодарский край — один из важнейших регионов страны, у его губернатора полно конкурентов. Чтобы получить федеральную поддержку, надо уметь демонстрировать достижения региона. И судя по реакции Кремля, достижениями там впечатлены. За 10 лет в регионе кратно вырос ВРП — с 1,8 до 5,5 трлн рублей. Значительная его часть — это инфраструктурные проекты, которые реализуются за федеральный счет. Пролоббировать такие проекты — задачка не из простых и то, что, например, будет строиться трасса «Джубга-Сочи», которая позволит выпрямить путь на море, это безусловно, заслуга краевых властей — строительство этой трассы лоббировали чуть ли не с советских времен. А ведь одна эта трасса — это более 1 трлн рублей инвестиций. В Краснодарском крае серьезные усилия были приложены к решению проблемы обманутых дольщиков. Была создана региональная компания, которая занималась достраиванием домов. К решению проблемы также подключали федеральные деньги. На начало 2023 года насчитывалось около 130 долгостроев в одном лишь Краснодаре, на октябрь 2023 года по всему краю долгостроев насчитывалось уже 49. То есть тысячи людей получили свои квартиры. Экономика смогла выдержать санкционный удар в 2022 году и адаптироваться к новым экономическим реалиям, связанным с проведением СВО. Такой вопрос точно не решить без участия губернатора. При участии Кондратьева были приняты законы, стимулирующие развитие виноделия, было получено защищенное региональное наименование. Также реализуются проекты по картированию виноградопригодных почв в крае. В условиях изменения климата на Кубани, развитие таких культур, как виноград, приобретает особое значение».

Депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб:

«За годы работы Вениамина Кондратьева в должности губернатора Краснодарского края у нас в три раза увеличен валовый региональный продукт. У нас доходы бюджета таковы, что 65% из них можно отправлять на социальные нужды. Построено множество школ и детских садов, и они не просто построены, но и оборудованы по последнему слову техники. Очень серьезно выросла цифровизация. Газификация идет активная. К сожалению, Кубань всегда была в этом направлении на последних местах, по остаточному принципу. Сегодня есть специальные региональные программы для участников СВО, их семей, многодетных семей, чтобы проводить догазификацию в их дома за счет государства. Конечно, не каждому нашему жителю края нравится, что за счет внутренней миграции прибывают люди из других регионов, но это новые кадры в школы, детсады и больницы. Этот показатель — привлечение кадров в социальную сферу тоже существенно вырос за эти годы. Кубань стала не только здравницей и житницей, она вышла на третье место по развитию промышленности. Поэтому я считаю, что решение баллотироваться на третий срок для Вениамина Кондратьева правильное».

Политический обозреватель Андрей Гусий:

«Да, сегодня экономика края растет, в том числе за счет курортов и сельского хозяйства. Краснодарский край в некоторой степени служит донором для других регионов. Однако промышленный сектор — флагман Кубани. Поэтому мы давно разрушили стереотип, что наш регион — это только курорты и сельское хозяйство. Промышленность должна стоять на второй, а то и на первой строчке в плане выделения средств. Думаю, особый акцент будет сделан на ее развитии. На Кубани теперь три основы развития экономики, так называемых три столпа: промышленное производство, сельское хозяйство и туризм — и важно соблюсти между ними баланс».

Политолог Григорий Киселев:

«Встреча Владимира Путина с Вениамином Кондратьевым расставила все точки над i. Поддержка президентом его кандидатуры на новый губернаторский срок — это прямое подтверждение эффективности и устойчивости регионального руководства. Глава государства отметил значительное развитие Краснодарского края, дал высокую оценку работе губернатора и пожелал ему удачи. Все это яркий сигнал и для федерального, и для регионального уровня. Примечательно, что все прогнозы оппозиции о якобы скорой отставке Вениамина Кондратьева оказались несостоятельными. На фоне сложной внешнеполитической ситуации ставка делается на проверенных, опытных управленцев, способных обеспечивать стабильность и продолжать курс на развитие. Краснодарский край — стратегически важная территория, и президент четко обозначил: в таких регионах должны работать сильные и надежные лидеры. За десятилетие работы Вениамина Кондратьева Краснодарский край уверенно демонстрирует устойчивое развитие. Валовый региональный продукт увеличился втрое, объемы промышленного производства — в 2,5 раза. В регионе построены сотни объектов социальной инфраструктуры: школы, детские сады, спортивные сооружения. Кстати, сегодня президент назвал школы Краснодарского края «шикарными». В 2026 году будет сдан реабилитационный центр для участников СВО на 500 человек. В целом край остается здравницей, в том числе для ветеранов СВО, которые проходят здесь курсы реабилитации. Агропромышленный сектор регулярно достигает рекордных показателей по сбору зерновых и пшеницы, что особенно важно в условиях санкционного давления. Вениамин Кондратьев с самого начала поручения президента заниматься импортозамещением активно выполняет эту установку. Туристическая отрасль также развивается: объем инвестиций вырос в 100 раз, на курортах открыты десятки современных гостиниц».

Председатель Общественной палаты Краснодарского края, Герой труда Кубани Любовь Попова:

«Решения, которые принимает Вениамин Кондратьев на посту главы Краснодарского края, направлены на улучшение социального благополучия жителей региона. Свидетельством этого становится ежегодное увеличение статей бюджета, направленных на социальную сферу, а также на поддержку предпринимательства, промышленности и «третьего сектора» — некоммерческих организаций. Через все решения, принимаемые губернатором, красной нитью проходит важность социального благополучия граждан. За последние 10 лет Краснодарский край укрепил свои позиции как ведущий аграрный, туристический, промышленный и инновационный регион страны. Это стало возможным, несмотря на сложные экономические и геополитические вызовы: воссоединение Крыма с Россией, интеграцию новых территорий, санкционное давление, пандемию коронавируса и специальную военную операцию. Благодаря грамотному управлению регион успешно справился с этими вызовами и продолжает динамично развиваться».

Руководитель Благотворительного фонда помощи детям «Край добра», генеральный директор радиостанции «Казак ФМ», депутат муниципального совета Туапсинского района Яна Сторожук:

«Только вдумайтесь, 1 млрд рублей был выделен на поддержку некоммерческого сектора. Это беспрецедентные меры поддержки, которых не было до Вениамина Ивановича. И я могу сказать, что большая часть этих средств была направлена на поддержку социальных организаций, которые занимаются помощью детям и пожилым людям. Это одни из самых важных благотворительных проектов, которые мы сегодня реализуем. Встречи с губернатором для представителей НКО всегда заканчиваются конкретными решениями, а не просто обсуждениями. Не во всех регионах есть возможность встретиться с губернатором, обсудить проблемы и попросить о помощи. Благотворительные организации на Кубани ощущают поддержку на всех уровнях. Благодаря решениям главы региона за 10 лет положительные изменения произошли в сфере детского здравоохранения. Ранее многие матери обращались за помощью в обеспечении детей лекарственными препаратами. Но теперь таких запросов стало значительно меньше — около 10%, так как дети уже обеспечены всем необходимым. Этого уже не нужно добиваться. Сегодня колоссальные бюджетные средства направляются именно на социальную помощь гражданам. Кондратьев — очень доступный для связи глава региона, который слышит проблему каждого человека. Ни от одного человека, ни от одного родителя я не слышала, чтобы губернатор не прореагировал, не записал это себе или не поручил разобраться. Конечно, для нас это очень важно, чтобы руководитель региона видел то, что необходимо для развития».

Директор медиахолдинга «Краснодар» Максим Жмутский:

«Социалка — это люди. А люди — это главное богатство нашего региона. Так считает и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Поэтому ежегодно у нас в регионе строятся десятки соцобъектов — уникальных и современных. Особенно меня радуют темпы развития столицы Кубани, нашего Краснодара. Социальный конвейер из новых школ, детских садов, спортивных объектов. Для детей и молодежи открываются уникальные объекты дополнительного образования, IT-парки, креативные пространства и многое другое. Это все вложение в наших детей, в их воспитание и обучение. Кроме того, глава региона активно взаимодействует с молодежью Кубани. Его встречи с представителями нового поколения проходят в формате открытого диалога, без формальностей. Инициативы молодых людей не остаются без внимания. Кондратьев всегда чутко относится к вопросам, предложениям, репликам, мыслям, которые озвучивает молодежь. И важно, что после таких встреч от него всегда идут поручения коллегам, ставятся задачи по реализации тех или иных молодежных инициатив. Талантливую и неравнодушную молодежь на Кубани ценят. Одним из ключевых решений Кондратьева стала утвержденная стратегия развития дорожной инфраструктуры Краснодара на ближайшие 10 лет. Этот масштабный проект направлен на борьбу с транспортными заторами в столице Кубани. В перспективе его реализация значительно улучшит ситуацию с пробками в городе. Это лишь часть вопросов, направлений и решений, которые доказывают — на Кубани комфортно жить, надежно и безопасно воспитывать детей, стабильно и прибыльно вести бизнес, перспективно планировать свою деятельность».

Главврач НИИ-ККБ № 1, академик РАН, Герой Труда России Владимир Порханов:

«В ходе личной встречи президент пожелал Вениамину Кондратьеву опять быть губернатором Краснодарского края. Я знаю Вениамина Ивановича достаточно давно. Много лет назад генеральный прокурор России Владимир Устинов выделил нам деньги на реконструкцию краевой клинической больницы, а потом это все остановилось. И Вениамин Иванович в свой первый срок работы губернатором выделил нам 6,5 млрд рублей на следующую очередь реконструкции. У меня пять внуков, они учатся в школе, и мне очень приятно, что по распоряжению губернатора в каждой школе есть секция самбо. У нас казачий край, и мы должны воспитывать настоящих мужчин. Губернатор дал слово, что в каждой центральной районной больнице будет компьютерный томограф. Он это исполнил. Кое-где есть даже не по одному — по два томографа, есть МРТ. Губернатор очень внимательно относится к учебе врачей. Часто спрашивает у меня: «Как учатся люди?» Я рассказываю, что наши специалисты проходят обучение и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и за границей. Мы и сами оперируем в Ташкенте, Москве, Санкт-Петербурге. Проводим мастер-классы. Губернатор знает, как мы работаем, и поддерживает нас. А мы поддерживаем его!»

Главный редактор «Краснодарских известий», депутат городской Думы Краснодара Владимир Вербицкий:

«Если бы Краснодарский край был человеком, он точно оказался бы тем самым успешным «сыном маминой подруги», который и бизнес открыл, и спортом занимается, и еще винодельню завел – просто для души. В последние 10 лет Кубань уверенно движется вперед, превращаясь в регион с амбициями столичного уровня комфорта. Экономика растет, как виноград на южных склонах. Аграрный сектор бьет рекорды, туристический поток не иссякает даже в межсезонье, и, что самое приятное, бюджет края чувствует себя увереннее, чем когда-либо. Но, как известно, чем выше забираешься, тем сильнее ветер. Быстрый рост неизбежно приводит к вызовам: школы работают в две смены, пробки растут не хуже, чем сезонный урожай, а коммунальные вопросы стучатся во все кабинеты власти. Механизм управления регионом тоже не стоит на месте. Под руководством Вениамина Кондратьева Кубань не просто зарабатывает, но и учится тратить с умом: на новые дороги, школы, больницы. Понятно, что сделать идеальный край — задача не из легких, но главная ставка уже сделана: диалог с людьми, баланс между экономикой и экологией, развитие с умом. Впереди выборы губернатора. Это экзамен не только для власти, но и для всей системы управления регионом. Умение слышать, понимать, реагировать и менять — вот что действительно должно стоять на первом плане. Ведь настоящий успех — это не только рост показателей, но и уверенность жителей в завтрашнем дне. Кубань уже доказала свою конкурентоспособность. Теперь задача сохранить лидерство, не теряя душу. А значит, впереди еще много работы. На пять лет вперед».

Главный редактор медиахолдинга «Кубань сегодня», депутат Городской думы Краснодара Андрей Арендаренко:

«Всецело поддерживаю кандидатуру Вениамина Кондратьева на должность руководителя Краснодарского края. Он — компетентный и проверенный управленец, чья продолжительная деятельность содействует развитию как всего нашего края, так и всех муниципальных образований. За время пребывания Вениамина Кондратьева на посту губернатора существенно расширились социально-экономические перспективы Краснодара. Внедряются масштабные инвестиционные программы, направленные на прогресс краевого центра. Уже достигнуты значительные результаты, и предстоит большая работа по реализации общенациональных инициатив. Губернатор оказывает действенную поддержку Краснодару, который с каждым годом преображается, что не остается незамеченным как для горожан, так и для приезжих. Уверен, что в течение следующих пяти лет под управлением Вениамина Ивановича наша родная Кубань станет еще более комфортной для проживания».

Председатель Союза казачьей молодежи, кавалер ордена Мужества Даниил Дьяченко:

«Хотелось бы отметить, что Краснодарский край по всем направлениям показывает динамичный рост. На протяжении 10 лет стремительно развивается Кубанское казачье войско. Союз казачьей молодежи Кубани является самым многочисленным казачьим общественным объединением молодежи в России. Губернатор оказывает всестороннюю поддержку казачеству. Благодаря его решениям казаки получают земельные участки, землю для обработки. Выстраивается система казачьей экономики. Работает система непрерывного казачьего образования на территории края. В этом году благодаря решению Вениамина Ивановича будет сдан в эксплуатацию еще один кадетский казачий корпус.

Очень важно, что Владимир Владимирович лично встретился с нашим губернатором. Это подчеркивает особую значимость нашего региона и губернатора как личности и управленца. Хотелось бы, чтобы Вениамин Иванович и дальше продолжил работу на Кубани!»

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