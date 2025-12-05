«Хор», чай и забота о людях: как прошла рекордная «Прямая линия» Кондратьева

Пятая «Прямая линия» губернатора Краснодарского края прошла 5 декабря. В эфире «Кубань 24» Вениамин Кондратьев в этот раз был рекордные 4 часа 45 минут, в прошлом году глава региона завершил диалог на 5 минут раньше.

Только на интернет-площадках «Кубань 24», трансляцию «Прямой линии» посмотрели порядка 13,5 тыс. человек. Опубликованный контент по материалам диалога собрал более 260 тыс. просмотров, а по итогам суток прогнозируется до полумиллиона. Все это говорит об огромной заинтересованности населения в таком формате общения власти с жителями Краснодарского края. В прямом эфире прозвучали 45 вопросов, еще тысячи остались за кадром. Однако их по традиции тоже возьмут в работу профильные службы и ведомства.

Экономика

Традиционно диалог губернатор начал с обзора экономики, отметив, что по итогам 2025 года ВРП края составит 5,8 трлн рублей. В консолидированный бюджет будет привлечено 595 млрд рублей, что на 5 млрд больше, чем в прошлом году.

— Сегодня важно пройти непростой промежуток «охлаждения» экономики, чтобы затем снова добиться серьезных темпов роста.

По итогам 2025 года ожидается объем инвестиций в 1,2 трлн рублей.

С начала 2025 года, несмотря на непростой период, отмечается небольшой рост ВРП края — на уровне 0,1%.

Первые же вопросы были от тех, кто главным образом составляет экономику Кубани: предпринимателей и жителей курортной Анапы, по которым год назад ударил разлив мазута.

Прежде всего, анапчан интересовало, будет ли у них в следующем году курортный сезон, и если будет — что с туристическим налогом, который не будет способствовать к привлечению отдыхающих.

— Вместе со всеми жителями Анапы и Темрюкского района рассчитываю, что курортный сезон 2026 года на этих территориях состоится. Мы для этого делаем все возможное. Конечно, поддерживаем бизнес. В совокупности оказали мер поддержки на общую сумму около 1,5 миллиарда рублей. Это в том числе налоговые и страховые льготы, их обнулили либо отсрочили. В Фонде микрофинансирования можно взять микрозаем до 3 %. Поэтому и курортный налог в следующем году тоже должен быть отменен.

После в разговор об экономике включились представители агропромышленного комплекса региона, которым в этом году испортила всю работу засуха. Вопрос на «Прямую линию» губернатора поступил от фермера из Крыловского района. Он сообщил, что в условиях падения цен на молоко содержать КРС и заниматься производством стало невыгодно. Губернатор отметил, что на следующий год для пострадавших от засухи муниципалитетов предусмотрели за каждый произведенный килограмм молока не 4 рубля, а 6 рублей. И Крыловской район попадает в этот перечень.

— Краснодарский край занимает первое место в России по производству питьевого молока и второе – по сырому. И мы должны сохранить лидирующие позиции. От этого зависит экономика региона и финансовое благополучие аграриев.

Кроме того, кубанские аграрии из пострадавших от засухи районов получат компенсации за покупку семян. От засушливой погоды пострадало более 1 млн гектаров. И компенсация за часть понесенных затрат на приобретение семян станет для аграриев хорошим подспорьем, уверен губернатор. А если будет дополнительная возможность, поддержку распространят и на удобрения, и на дизельное топливо.

А кому-то оказалось экономически невыгодно возить жителям Краснодарского края продукты первой необходимости. К губернатору обратилась жительница хутора Новоекатериновка в Усть-Лабинском районе. Она пожаловалась на то, что в поселение почти полгода не привозят хлеб, на что у главы региона был очень конкретный ответ: такого быть в житнице страны не может.

— Продукты первой необходимости должны быть во всех населенных пунктах, даже самых отдаленных, потому что в каждом из них живут люди. Хлеб – это продукт номер один. Нужно найти решение. Если нет желающих подвозить, потому что невыгодно, значит нужно субсидировать эти расходы.

И решение нашлось прямо во время «Прямой линии», через полчаса глава района Станислав Гайнюченко сообщил о том, что он связался с поставщиком хлебобулочных изделий, и тот обещает в ближайшее время восстановить поставки в хутора Братского поселения.

Благоустройство, ТЭК и ЖКХ

Чаще всего обычных людей волнуют обычные бытовые вещи — когда у них будет свет, вода или газ, что не раз подчеркивал Вениамин Кондратьев. И первый же вопрос от пенсионерки из Курганинска это подтвердил. Буквально плача, женщина попросила помощи — из-за работ на трассе воды в ее доме нет уже полгода. Колодцы стоят, а воды нет. Вопрос этой заявительницы решится уже завтра, но такого не должно повториться и в других районах и округах, требует губернатор.

— В последние 5 лет мы активно занимаемся строительством и реконструкцией дорог. И где-то эти работы безусловно затрагивают сети водоснабжения. Но жители не должны оставаться без воды на время ремонта. Необходимо оперативно вернуть ее в дом заявительницы и всех проживающих на этой улице. Также важно обратить внимание на подобные ситуации и в других муниципалитетах.

Следом вопрос про газ — к главе региона обратился житель Новопокровского района, с сообщением о том, что сети в станице Плоской есть, а газа в домах все равно нет. Выяснилось, что вскоре там должны проложить разводящие сети, и после жители смогут подавать заявки на подключение в рамках программы догазификации. Вениамин Кондратьев поручил подвести газ в дома жителей станицы Плоской до конца 2026 года.

— В Краснодарском крае один из самых высоких уровней газификации. При этом без газа еще остаются часть небольших поселений – в основном в самых труднодоступных местах. Но в них тоже живут люди и газ в их домах должен быть.

Были и вопросы 21 века, газ — это жизненно необходимо, но интернет в современном мире тоже. Вопрос о проводном доступе поступил из Кущевского района, но проблема системная. В отдаленных и малонаселенных селах и станицах нет высокоскоростного стабильного интернета, без которого работать и учиться практически невозможно.

На примере населенных пунктов заявителей Вениамин Кондратьев поручил своему заместителю Александру Руппелю разобраться в вопросе и ускорить процесс подключения населенных пунктов к стабильной интернет-связи. И снова зашел вопрос о субсидировании, ради качества жизни людей.

— Сегодня жители, особенно молодое поколение, не могут быть вне интернета. По понятным причинам мобильный интернет работает в рамках вызовов, которые перед нами стоят. Здесь превыше всего безопасность, это моя позиция, потому что ничего дороже жизни и здоровья людей нет. Поэтому проводной интернет точно необходим всем населенным пунктам. Дети должны иметь доступ к образовательным программам, молодежь – быть современной, а мы не должны догонять развивающийся мир. Для этого надо продолжить субсидирование расходов на проведение интернета особенно в небольших населенных пунктах.

Социальный блок

Много вопросов, как и всегда, касались объектов и программ для жизни обычных людей, говоря на официальном языке — социального блока региона.

Так, в ходе «Прямой линии» стало известно, когда газифицируют школу № 18 в станице Темижбекской Кавказского района. Работы по подключению газа будут завершены до 1 февраля 2026 года. А также, когда завершится строительство и примет первых учеников школа на 1 тыс. 550 мест на улице Пономаренко в Краснодаре — ее планируют открыть 1 сентября следующего года. Кроме того, долгожданный детский сад на улице им. Николая Воробьева в Краснодаре обещают достроить в первом полугодии 2026 году. А к сентябрю он должен принять первых воспитанников.

Интересует жителей Кубани и досуг, а на сельских территориях — это всегда ДК. Так, в сочинском селе Верхнеармянская Хобза в следующем году отремонтируют кровлю. В станице Некрасовской Усть-Лабинского района в Дом культуры закупят световое оборудование для сцены. Также губернатор попросил сразу посмотреть, что еще нужно, и включить в закупку сразу, не дожидаясь следующей «Прямой линии». Приведут в порядок и Дом культуры в поселке Отрадо-Тенгинском Отрадненского района.

Не стал замалчивать проблему житель Курганинска, дозвонившийся на «Прямую линию» губернатора Краснодарского края, и помог еще десяткам людей, оказавшимся в подобной ситуации. Инвалид I группы попросил купить ему зимнюю резину на машину, которая фактически является его ногами.

— Через наше министерство труда и социальной защиты населения нужно посмотреть, сколько в крае таких инвалидов-колясочников, которым нужна зимняя резина. Для них автомобиль – это возможность вести активный образ жизни. Средства выделим и закупим для всех, – поручил Вениамин Кондратьев.

Автомобильная тема затронула и многодетные семьи региона. Так, теперь таким семьям окажут поддержку по обеспечению автомобилями отечественного производства, а также продумают, как можно выдавать автомобили, взамен земельных участков, выдаваемых в целях реализации средств материнского капитала за третьего и последующих детей.

К слову, детей, о которых губернатор узнал в ходе «Прямой линии», Вениамин Кондратьев пригласил на губернаторскую елку. Это победивший лейкоз мальчик, который мечтает стать блогером и… встретиться с главой региона, а также 6-летний ребенок, бабушка которого написала в чат-бот, но забыла оставить контакты. Женщина рассказала, что внук из-за родовой травмы не разговаривает, а оба родителя сейчас служат в зоне СВО. Губернатор поручил непременно найти мальчика и передать приглашение. Обратившаяся многодетная семья из Геленджика, которая так сильно хотела повидать Краснодар, поедет туда на экскурсию, а дети этой семьи — получат подарки от губернатора на Новый год.

Блиц-опрос

Все это далеко не полный список вопросов и ответов, прозвучавших даже в эфире. Однако время не бесконечно, и главе региона нужно было ехать на следующую встречу. Но перед этим он ответил на быстрые вопросы ведущих «Кубань 24».

Сова или жаворонок?

— Больше сова.

Чай или кофе?

— Зеленый чай.

Кино или книги?

— Кино.

Отдых в горах или на море?

— В степи. Степной воздух ничем не заменим, ни морским, ни горным. Знаете, когда жара, когда поле пышет и зноится, это особая для меня радость.

Футбол или самбо?

— Самбо. Я за личное первенство. Личное первенство — это твоя победа. И только ты виноват, если проиграл.

В сообщениях отвечаете «хор» или «ок»?

— «Хор». Потому что это хорошо, это русское слово.

Рок или классика?

— Классика, конечно.

Пушкин или Есенин?

— Есенин. Хотя и Пушкин, здесь сложно. А в детстве был Лермонтов.

Зима или лето?

— Лето, я южный.

«Ирония судьбы» или «Карнавальная ночь»?

— (Задумавшись) Наверное «Карнавальная ночь», там больше жизни.

Новый год дома или в гостях?

— Исключительно дома. Я в своей жизни только один раз встречал Новый год вне дома, будучи студентом, и больше никогда.

